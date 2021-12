Kanton Uri Öffnungszeiten des Testcenters in Andermatt werden ausgedehnt – Booster für alle über 16 Wegen des grossen Andrangs in den Andermatter Testzentren über die Weihnachtsfeiertage werden die Öffnungszeiten im Testzentrum im Schultheissenhaus ausgedehnt. Zudem kann sich neu jede und jeder im Alter von 16 Jahren vier Monate nach der zweiten Impfdosis boostern lassen. 27.12.2021, 15.41 Uhr

Über die Weihnachtsfeiertage war die Nachfrage nach Tests in Andermatt sehr gross. In Zusammenarbeit mit der Firma Synlab wurde deshalb entschieden, die Öffnungszeiten im Testzentrum im Schultheissenhaus in Andermatt (Kirchgasse 13, Erdgeschoss, Süd) auszudehnen. Dies schreibt der Kanton Uri in einer Medienmitteilung. Im Gegenzug werden die Öffnungszeiten im Testcenter in Andermatt gekürzt. Die genauen Öffnungszeiten der beiden Testcenter sind im Internet unter www.ur.ch/testen publiziert. Die Testzentren von Synlab stehen grundsätzlich allen asymptomatischen Personen für Tests offen. Personen, die Corona-Symptome aufweisen, müssen für ihren Test zur Arztpraxis in Andermatt, zu ihrem Hausarzt oder sie können einen Termin im Kantonsspital in Altdorf vereinbaren.