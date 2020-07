Kantonalbank baut Filiale am Löwenplatz um Die LUKB baut die Geschäftsstelle am Löwenplatz in Luzern um. Die Kundenhalle bleibt deshalb ab 24. August 2020 für drei Wochen geschlossen. Zudem gibt es einen neuen Leiter der Geschäftsstelle: Domenico Laurelli. 23.07.2020, 08.32 Uhr

(zfo) Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss der Kantonalbank-Filiale am Löwenplatz werden nach dem neuen Geschäftsstellen-Konzept umgebaut, welches den Fokus auf die persönliche Beratung richtet. Dies teilt die Bank am Donnerstag mit.

Während der Umbauarbeiten vom 24. August bis 11. September 2020 ist die LUKB-Kundenhalle am Löwenplatz in Luzern geschlossen. Ein- und Auszahlungen in Schweizer Franken und Euro sowie Einzahlungen von Münz in Schweizer Franken seien uneingeschränkt an den Geldautomaten vor Ort möglich.

Bis zur Wiedereröffnung am 14. September 2020 finden die Beratungsgespräche nach Vereinbarung in den Räumlichkeiten am Löwenplatz statt, die nicht umgebaut werden.

Neuer Leiter

Domenico Laurelli, bisher stellvertretender Geschäftsstellenleiter, wird ab 1. August 2020 die Leitung der LUKB am Löwenplatz übernehmen. Er folgt damit auf Irene Limacher-Erni, die an den Hauptsitz der LUKB wechseln und sich vollumfänglich auf die Kundenberatung konzentrieren wird.