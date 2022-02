Kantonale Immobilien Luzerner Regierung muss neues Museum im Verkehrshaus doch prüfen Für die Luzerner Regierung ist das alte Zeughaus auf dem Musegghügel der beste Standort für das geplante Luzerner Museum. Das sehen Kantonsräte aus der politischen Mitte ganz anders. Lukas Nussbaumer 22.02.2022, 00.01 Uhr

Das Natur- und das Historische Museum sollen zum «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» werden. Dieser Plan der Regierung ist breit akzeptiert. Anders sieht es bei der Standortfrage aus. Dem Vorhaben der Exekutive, die Museen vom Kasernenplatz ins alte Zeughaus auf dem Musegghügel zu zügeln, wehte von Anfang ein steifer Wind entgegen. Für die Stadt Luzern, die politische Linke und Behindertenverbände ist die Musegg keine Alternative.

Dennoch bezeichnet die Regierung das ehemalige kantonale Zeughaus als «sehr gut geeignet» für ein Museum. Das betont sie in ihren eben veröffentlichten Antworten auf drei parlamentarische Vorstösse beinahe inflationär. Wenig Gefallen findet sie dafür am Vorschlag, das Museum ins Verkehrshaus zu zügeln. Dieser Standort wurde von FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp im letzten Sommer ins Spiel gebracht.

Hier soll das «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» Platz finden. Bild: Pius Amrein (15. Januar 2019)

«Luzerner Museum würde neben dem Verkehrshaus marginalisiert»

Eine Integration des Museums ins Verkehrshaus sei zwar «grundsätzlich möglich», schreibt die Regierung auf die Anfrage von Zemp. Auch seien «gewisse Synergien, vor allem in den Bereichen Sicherheit, Haustechnik, Reinigung, Gastronomie und Veranstaltungen, denkbar». Dennoch mache ein Neubau beim Verkehrshaus auch «aus ökologischer Sicht keinen Sinn», wenn ein bestehendes Gebäude zur Verfügung stehe. «Eher kritisch» beurteilt die Exekutive, ob das Luzerner Museum bei den Besucherzahlen in ausreichendem Mass von der Strahlkraft des national ausgerichteten Verkehrshauses profitieren könne. Es sei «zudem zu befürchten, dass das Luzerner Museum neben dem dominanten Verkehrshaus marginalisiert würde».

Aus all diesen Gründen werde keine weitergehende Prüfung zur Integration des Museums ins Verkehrshaus geplant, hält die Regierung fest. Sollte der Kantonsrat jedoch eine Motion von Mitte-Kantonsrat Ludwig Peyer, der einen Planungsbericht zur Standortfindung des Museums und des Kantonsgerichts fordert, gutheissen, würde man «das Verkehrshaus als Museumsstandort ebenfalls in die Überlegungen einbeziehen».

«Es geht der Regierung nur darum, das Zeughaus unbedingt zu füllen»

Genau dies dürfte passieren. Denn die Zahl der Unterschriften unter dem Vorstoss von Peyer übersteigt mit 62 die Hälfte des 120-köpfigen Rats. Auch Gaudenz Zemp gehört zu den Mitunterzeichnern. Und er ist enttäuscht von der Antwort der Regierung auf seine Anfrage. Es reiche «natürlich nicht, das Verkehrshaus in die Überlegungen einzubeziehen». Damit der Standort eine Chance habe, müsse man ihn «kreativ und vorwärtsblickend evaluieren und ernsthaft prüfen» – und nicht wie die Regierung rückwärtsgewandt argumentieren.

Gaudenz Zemp. Bild: PD

«Man erhält den Eindruck, dass es der Regierung nur darum geht, das leere Zeughaus unbedingt zu füllen. Deshalb passt ihr ein Neubau nicht ins Konzept.»

Dabei gebe es «aktuell wohl keine bessere Variante als einen Neubau beim Verkehrshaus», wenn man inhaltlich ein flexibles, sich immer wieder erneuerndes Museum für die künftige Generation wolle. Zudem seien das Synergiepotenzial hoch und die Betriebskosten tief. «Mit einem Neubau beim Verkehrshaus könnte massgeschneidert, ökonomisch und ökologisch auf die Bedürfnisse des Luzerner Museums eingegangen werden», glaubt der Direktor des kantonalen KMU- und Gewerbeverbands aus St.Niklausen.

«Regierung wollte auf Teufel komm raus eine schnelle Lösung»

Auch für Ludwig Peyer ist die Fixierung der Regierung auf das Zeughaus Musegg erstaunlich. «Ich glaube, man wollte auf Teufel komm raus eine schnelle Lösung, hat dabei aber die Probleme krass unterschätzt», sagt der Mitte-Kantonsrat aus Willisau. Er erwarte bei der Erarbeitung des Planungsberichts eine neutrale und offene Haltung. Durch das zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz würden sich viele Chancen eröffnen.

Ludwig Peyer. Bild: PD

«Die Regierung tut bei der Museums- und Gerichtsfrage aber so, als gäbe es diesen Umzug nicht.»

Bis jetzt nicht öffentlich diskutiert wurde die Frage, ob die Museen nicht einfach an ihrem Standort bleiben und für das Kantonsgericht andere Varianten als der Kasernenplatz geprüft werden sollen. So zügeln grosse Teile des Finanz- sowie des Bildungs- und Kulturdepartements an den Seetalplatz, weshalb an bester Lage an der Bahnhofstrasse Räume frei werden. Ausserdem wechselt die Pädagogische Hochschule (PH), die in der Stadt neben dem Uni-Gebäude beim Bahnhof in weiteren Liegenschaften eingemietet ist, in den Campus nach Horw.

Laut Yasmin Kunz, Sprecherin des Finanzdepartements, seien sämtliche bis jetzt von der PH benutzten Standorte auf ihre Tauglichkeit für das Kantonsgericht überprüft worden. Fazit: alle ungeeignet. Das dürfte auch auf die frei werdenden Flächen im Finanz- sowie Bildungs- und Kulturdepartement zutreffen: Laut Kunz werden 3500 Quadratmeter frei, das Kantonsgericht benötige jedoch rund 4000 Quadratmeter.

«Kasernenplatz ist ein schlechter Gerichtsstandort»

Das Finanzdepartement will die Standortfrage am 14. März vor den Medien «genauer erläutern». Möglicherweise geht es dann auch um den Hirschengraben 10 als künftigen Gerichtsstandort. Ludwig Peyer jedenfalls verlangt eine «genaue Prüfung», da sich dieses derzeit vom Fachmittelschulzentrum belegte Haus direkt neben dem heutigen Kantonsgericht befinde und sich als Gerichtsgebäude eignen würde. Der Kasernenplatz hingegen sei «ein schlechter Gerichtsstandort. Er macht sich nicht gut als Eingangspforte der Stadt, wo viel öffentliches Leben stattfindet.»

Sicher ist schon jetzt: Die Regierung will eine umfassende Auslegeordnung für die Standortfindung des neuen Luzerner Museums und des Kantonsgerichts erarbeiten, wie sie in ihrer Antwort auf die Motion von Peyer schreibt. Finde man in der Stadt Luzern keinen geeigneten Platz für das Museum, würden auch Standorte ausserhalb der Stadt geprüft. Der Planungsbericht soll später von einer Spezialkommission des Kantonsrats beraten werden.

