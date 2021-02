Kantonale Museen Die Stadtluzerner Bevölkerung könnte den Umzug platzen lassen Der Kanton will das Naturmuseum und das Historische Museum vom Kasernenplatz weg zügeln, um dem Kantonsgericht Platz zu machen. Die Stadtluzerner jedoch könnten das verhindern. Simon Mathis 02.02.2021, 05.00 Uhr

Das Naturmuseum Luzern beim Kasernenplatz.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2021)

Wenn es nach dem Luzerner Regierungsrat geht, ist der Fall klar: Das Naturmuseum und das Historische Museum sollen zusammengeführt werden und vom Kasernenplatz ins Zeughaus an der Museggstrasse zügeln. Im Gegenzug soll das Kantonsgericht, das heute in der Stadt Luzern an drei verschiedenen Standorten vertreten ist, in die jetzigen Museumsräume ziehen. Jetzt stellt sich aber heraus, dass diesen Plänen eine gewichtige Hürde bevorsteht: die Stadtluzerner Stimmbevölkerung.

Stadtpräsident Beat Züsli (SP) erläutert die Ausgangslage auf Anfrage wie folgt: Sowohl das Naturmuseum als auch das Historische Museum stehen in der Zone für öffentliche Zwecke. Die Zweckbestimmung an diesem spezifischen Ort ist klar definiert: Er umfasst laut städtischem Bau- und Zonenreglement «Kulturbauten, Museen, Ausstellungs-, Sport- und Freizeitbauten». Nicht als zulässige Nutzungen angekreuzt sind Verwaltungen, Gerichte und öffentliche Unternehmungen.

Parallelen zum geplanten Abbruch der ZHB

Würde das Kantonsgericht an den Kasernenplatz ziehen, könnte die Zone zwar dieselbe bleiben, sie müsste jedoch mit neuen Zweckbestimmungen ergänzt werden. Das würde eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) nötig machen. Eine solche Revision wiederum unterliegt dem fakultativen Referendum. Das heisst: Werden in der Stadt 800 Stimmen gegen die Änderung gesammelt, entscheiden die Stadtluzerner Stimmbürger. Wenn diese gegen die Ergänzung stimmen, wäre ein Einzug des Kantonsgerichtes bei der Reuss also gar nicht möglich.

Bekanntlich sind die Museumsumzugspläne umstritten. Dass sich 800 Unterschriften gegen das Vorhaben finden werden, ist also sehr wahrscheinlich. Was dann passieren könnte, lässt sich anhand eines früheren Falles bereits erahnen. Vor knapp zehn Jahren wollte der Kanton die Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) beim Vögeligärtli abreissen und durch einen Neubau ersetzen, der sowohl die ZHB als auch das Kantonsgericht beherbergen sollte.

Gegen dieses Vorhaben formierte sich Widerstand in Form einer Initiative. Die Grünen sammelten über 1000 Unterschriften für den Erhalt der ZHB. Bei der Abstimmung am 28. September 2014 kam es zum Paukenschlag: Die Stadtluzerner stimmten mit 75,66 Prozent Ja-Stimmen für den Erhalt des bisherigen Gebäudes – und wischten damit die Pläne des Kantons vom Tisch.

Kanton und Stadt haben Gespräche aufgenommen

Der Luzerner Stadtrat hat sich bisher relativ zurückhaltend zur Verschiebung der Museen geäussert. Die Exekutive würde «einen Wegzug ausserordentlich bedauern», hielt Beat Züsli vor kurzem gegenüber unserer Zeitung fest. In direkte Opposition zu den Plänen will man zurzeit aber offenbar nicht gehen. Züsli schreibt auf Anfrage:

«Da dem Stadtrat bisher keine detaillierten Informationen zu den Plänen des Kantons vorlagen, konnte er sich nicht konkret dazu äussern.»

Vergangene Woche sagte Züsli, die Stadtregierung sei schon länger nicht mehr in die Abklärung möglicher Gerichtsstandorte involviert gewesen – genauer seit 2014, als der Standort Vögeligärtli von den Stadtluzernern bachab geschickt wurde. Das hat sich mittlerweile geändert. Züsli:

«Es laufen nun Gespräche zwischen Stadt und Kanton, um zu prüfen, wie für beide Seiten ein möglichst grosser Mehrwert generiert werden kann.»

Die Tatsache, dass der Kanton erst jetzt auf die Stadt zugegangen ist, kommentiert Züsli nicht weiter. Er betont aber, dass sich alle betroffenen Gebäude im Eigentum des Kantons befinden. «Die Führungsrolle bezüglich der zukünftigen Nutzung ist deshalb selbstverständlich beim Kanton.»

Gerne hätten wir vom Regierungsrat gewusst, weshalb er die Stadt erst jetzt eingebunden hat und welche Chancen er sich im Falle einer Abstimmung zur BZO-Revision errechnet. Verantwortlich für diese Thematik ist das kantonale Finanzdepartement, das am Montag keine Stellung nehmen konnte. Der Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwarzmann (parteilos) verzichte «auf eine Beantwortung, weil die Fragen nichts mit dem Inhalt des Museums zu tun haben», heisst es auf Anfrage von Seiten seiner Direktion.