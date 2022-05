Luzerner Museen mit Sonderausstellung: Eroberung der Nacht

Kantonale Museen Luzern «Eroberung der Nacht»: Sonderausstellung startet mit Preisverleihung zu eingesandten Fotos Als Auftakt zur grossen Sonderausstellung «Eroberung der Nacht» stellten Natur- und Historisches Museum Luzern der Öffentlichkeit eine besondere Aufgabe: Gesucht wurden für einen Fotowettbewerb stimmungsvolle und faszinierende Fotografien der Nacht. 09.05.2022, 16.56 Uhr

Sternenhimmel vom Stanserhorn aus fotografiert. Bild: Kantonale Museen Luzern

«Gar nicht so einfach, dieses Fotografieren in der Nacht, wie sich so manche wohl trotz aller Technik und Motivation eingestehen mussten», schreiben die Kantonalen Museen Luzern in einer gemeinsamen Mitteilung. 150 Bilder trafen schliesslich bei ihnen ein. Vom stimmigen Schnappschuss bis zu Bildern, die sehr überlegt inszeniert wurden, war alles dabei. Eine fünfköpfige Jury von internen und externen Fachpersonen nahmen sich der Aufgabe an, die richtige Auswahl der Bilder zu treffen.