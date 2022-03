Kantonale Wahlen Luzerner SVP zieht ihren Wahlkampf an der Klimapolitik auf – und haut auf den Putz Obwohl vom Kantonsrat noch nicht verabschiedet, schiesst die Luzerner SVP bereits scharf gegen den Klimabericht der Regierung – und gegen die anderen bürgerlichen Parteien. Diese reagieren betont gelassen. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die SVP Kanton Luzern übergibt vor dem Regierungsgebäude Unterschriften für das Referendum zum kantonalen Energiegesetz. Im Vordergrund Parteipräsidentin Angela Lüthold (links) und Kathrin Graber, Leiterin Abteilung Gemeinden des Kantons Luzern. Bild: Pius Amrein (7. Februar 2018)

Die SVP des Kantons Luzern ist mehr als ein Jahr vor den kantonalen Wahlen vom 2. April 2023 voll im Wahlfieber. Sie schiesst auf allen Kanälen gegen den Klimabericht der Regierung, dessen Beratung der Kantonsrat in der Januarsession aus Zeitgründen nicht abschliessen konnte.

So schaltet die Volkspartei Inserate in den Printmedien, lässt ihre Meinung durch Kantonsratsmitglieder in Leserbriefen verbreiten, stellt die Klimapolitik ins Zentrum der jüngsten Ausgabe ihres Parteiorgans «SVP News» und sie tut ihre Haltung in den sozialen Medien kund.

Das Inserat der SVP zur Klimapolitik des Luzerner Kantonsrats.

Warum die SVP derart früh und prägnant auftritt, liest sich ebenfalls in ihrem Mitteilungsblatt. Dort heisst es: «Einen weiteren Linksrutsch darf es 2023 nicht mehr geben.» 2019 büsste die SVP sieben ihrer 29 Kantonsratsmandate ein, die Mitte verlor vier Sitze, die FDP drei. Grösste Gewinnerin war die Grüne Partei, die ihre Sitzzahl mehr als verdoppeln und auf 15 ausbauen konnte. SP und GLP gewannen je drei Mandate.

Wegen dieses Linksrutsches und wegen der fehlenden Unterstützung von Mitte und FDP für die Anliegen der SVP würden den Luzernerinnen und Luzernern «mehr Bevormundung, Bürokratie und Reglementierungen drohen». Das zeige sich beim Klimabericht, dessen Umsetzung die Bevölkerung mit steigenden Steuern, Gebühren und Abgaben bezahlen müsse. Wahlkampfleiter der SVP ist der Krienser Stadtrat Marco Frauenknecht (siehe Box).

Parteien haben sich für die Wahlen organisiert – Budgets stehen noch nicht überall Alle sechs im Kantonsrat vertretenen Parteien haben ihre Wahlkampfleitungen bereits bestimmt. Bei der Mitte hat diese Aufgabe Michaela Tschuor übernommen. Das Themensetting verantworten Präsident Christian Ineichen und Fraktionschef Adrian Nussbaum. Das Budget soll demnächst finalisiert werden. Bei der FDP ist Kantonsrat Rolf Born strategischer Wahlkampfleiter, die Kommunikation zu den Wahlen obliegt der Geschäftsleitung. Die Geschäftsstelle wird im Hinblick auf die Wahlen temporär personell aufgestockt. Bei der SVP heisst der Wahlkampfleiter Marco Frauenknecht. Der Krienser Stadtrat hat ein Team von sechs Männern um sich geschart. Das Budget für die Wahlen muss noch von der Generalversammlung genehmigt werden, so Parteipräsidentin Angela Lüthold. Bei der SP heisst der Leiter des strategischen Wahlausschusses Daniel Gähwiler. Operativer Leiter ist Parteisekretär Sebastian Dissler. Das Budget steht laut Präsident David Roth noch nicht fest. Die Höhe hänge auch von der Entwicklung der Spenden und Mitgliederbeiträge ab. Die Grünen haben mit Kantonsrätin Judith Schmutz und Lukas Walther von der Sektion Sursee eine Co-Wahlkampfleitung. Das Budget werde derzeit vom Vorstand beraten. Sobald dies geschehen sei, würden es die Grünen offenlegen, sagt Co-Parteipräsident Hannes Koch. Auch die GLP setzt auf ein Zweierteam: Co-Parteipräsident Michel Rudin ist strategischer Wahlkampfleiter, Philippe Herdener verantwortet die operative Leitung. Das Budget soll laut Rudin bis im Juni fixiert sein. (nus)

Einmalige Kampagne mitten in einer Debatte

Im Inserat spitzt die Volkspartei stark zu. Sie nennt tiefere Tierbestände, höhere Motorfahrzeugsteuern und ein Verbot von Ölheizungen, was bei den Leuten zu Mehrausgaben führe.

Nur: Der Klimabericht ist vom Parlament genauso wenig verabschiedet worden, wie ein Vorschlag zur Ökologisierung der Verkehrssteuern vorliegt. Auch tiefere Tierbestände sind nicht fix, sondern werden bloss geprüft. Und Ölheizungen sollen nur bei Neubauten oder bei einem Heizungsersatz ab 2025 verboten werden. Rico De Bona, Sekretär der Mitte und operativer Wahlkampfleiter seiner Partei, sagt dazu: «Eine solche Kampagne mitten in einer Debatte hat es in der jüngeren Vergangenheit im Kanton Luzern noch nie gegeben.»

Kantonalparteipräsidentin Angela Lüthold weist den Vorwurf, die SVP male mit ihrem Inserat den Teufel an die Wand, jedoch weit von sich. Der Kantonsrat verlange möglichst rasche Gesetzesanpassungen und die Stossrichtungen im Klimabericht seien «eindeutig mit Anträgen und Massnahmen verabschiedet worden».

Die SVP veröffentliche ihre Positionen in Klima- und Energiefragen jetzt, weil sie diese Themen seit Jahren besetze und weil der Klimabericht aktuell im Parlament behandelt werde. Lüthold: «Wir sagen bereits jetzt, welche Massnahmen wir bei den folgenden Gesetzesänderungen nicht mittragen werden.»

Die Reduktion auf Schlagworte sei in einem Inserat «üblich, es kann nicht allzu viel Text beinhalten», sagt die Unternehmerin und Kantonsrätin aus Nottwil. Wenn die SVP in Leserbriefen jene bürgerlichen Parteien nenne, welche die Haltung der Volkspartei beim Klimabericht nicht unterstützt haben, sei das nicht ihr Problem. «Wenn sich andere getroffen fühlen und in Erklärungsnot kommen, zeigt das nur, dass ihre Positionen nicht widerspruchsfrei sind», spricht Lüthold eine gemeinsame Mitteilung von FDP und Mitte an.

Die beiden Parteien stellten sich Ende Januar im Kantonsrat gegen einen Antrag der SVP, in dem ein expliziter Verzicht auf eine Reduktion von Tierbeständen gefordert wurde. Mit ihrem Communiqué versuchten bäuerliche Mitte- und FDP-Kantonsräte daraufhin ihre Haltung zu erklären.

Mitte bei vielen Themen näher bei FDP und GLP als bei SVP

Michaela Tschuor, strategische Wahlkampfleiterin der Mitte, kontert die Angriffe der SVP auf ihre Partei mit milden Worten: «In der Klimapolitik hat die Mitte definitiv eine andere Haltung als die SVP.» Die frühere CVP arbeite gerne parteiübergreifend zusammen. Bei Themen wie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Mobilität, Landwirtschaft und eben dem Klima befänden sich ihre Positionen «aber wohl näher an der FDP oder auch der GLP als an der SVP», so die Juristin und Gemeindepräsidentin von Wikon.

Aktuelles Beispiel für eine Kooperation mit der FDP ist das Mitte Februar an einer Sitzung des Grossen Stadtrats gemeinsam präsentierte konstruktive Referendum zur städtischen Klimastrategie.

Auch FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler hält den Ball flach. «Unsere Ziele sind positiv besetzt und richten sich nicht gegen Parteien.» Zu einer möglichen Zusammenarbeit mit den beiden anderen bürgerlichen Parteien äussert sich Theiler nicht. Sie betont aber das Ziel ihrer Partei, die Zahl der Kantonsratssitze auszubauen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen