Reto Wyss kandidiert erneut für die Luzerner Regierung

Kantonale Wahlen Reto Wyss kandidiert für eine vierte Legislatur in der Luzerner Regierung Reto Wyss, der 57-jährige Finanzdirektor des Kantons Luzern, tritt im Frühjahr 2023 wieder an. Und der Mitte-Politiker will sein Departement behalten.

Der Luzerner Mitte-Regierungsrat Reto Wyss auf dem Areal NF49 am Seetalplatz in Emmen, wo das neue Verwaltungsgebäude des Kantons Luzern entstehen soll. Bild: Pius Amrein (28. November 2021)

Am Donnerstagabend wird Mitte-Politiker Reto Wyss von der Wahlkreispartei Hochdorf als Regierungsratskandidat nominiert. Damit ist er nach Fabian Peter (FDP) der zweite Regierungsrat, der sein erneutes Antreten offiziell macht. Im Gespräch sagt der verheiratete Vater von zwei Kindern, was ihn dazu bewogen hat, sich für eine vierte Legislatur zu bewerben. Und der ehemalige Gemeindepräsident von Rothenburg äussert sich zur Frage, ob er ein Amt in Bundesbern anstrebt.

Sie haben sich für eine erneute Kandidatur als Regierungsrat entschieden. Hatten Sie nie Zweifel?

Reto Wyss: Nein. Die Arbeit macht mir viel Freude, das Team im Finanzdepartement ist sehr gut und auch die Zusammenarbeit im Regierungskollegium funktioniert bestens.

Sie sind 57 Jahre alt und könnten 2023 nach zwölf Jahren in der Regierung auch einen Wechsel nach Bundesbern anstreben.

Die Diskussion über National- und Ständeratskandidaturen wird in unserer Partei derzeit nicht geführt, also habe ich mich mit der Frage der weiteren Regierungstätigkeit befasst. Und da ist mir der Entscheid angesichts der vielen spannenden Projekte wie des Campus in Horw oder der zunehmenden Digitalisierung leichtgefallen.

Ist Bern dann 2027 ein Thema?

Das ist noch sehr weit weg. Aber man soll nie Nie sagen.

2027 müssen Sie sich auch entscheiden, ob Sie eine fünfte Legislatur in der Regierung anstreben wollen.

Es wäre überheblich, schon jetzt über eine fünfte Amtszeit zu reden. Zuerst muss ich im kommenden Frühjahr wiedergewählt werden.

Sie waren acht Jahre Bildungs- und Kulturdirektor und führen jetzt seit knapp drei Jahren das Finanzdepartement. Wollen Sie Finanzdirektor bleiben?

Mir hat es im Bildungs- und Kulturdepartement gut gefallen. Ich fühle mich aber auch im Finanzdepartement sehr wohl, arbeite dort mit einem tollen Team zusammen und möchte die aktuelle Tätigkeit deshalb fortführen.

Sie betonen, wie viel Freude Ihnen der Job als Regierungsrat macht. Gibt es auch Aufgaben, auf die Sie gut verzichten könnten?

Solche gibt es in jedem Beruf. Als Regierungsrat gibt es komplexe Projekte, die viel Knochenarbeit erfordern. Das ist zwar herausfordernd, kann aber auch zur Belastung werden. Doch insgesamt überwiegen die positiven Aspekte klar.

Wenn Sie auf 2011, das Jahr Ihrer ersten Wahl in die Regierung, zurückblicken: Was hat sich seither am stärksten verändert?

Wir müssen in kürzerer Zeit entscheiden, auch die Zahl der Projekte hat zugenommen. Eine grosse Veränderung stelle ich auch in der Kommunikation nach aussen fest. Die Bürgerinnen und Bürger wollen zeitnah und auf verschiedenen Kanälen verständlich informiert werden.

Das bedeutet Mehrarbeit und erhöht die Belastung. Schlafen Sie immer gut?

Ja, ich schlafe immer sehr gut. Und die Kommunikation macht Spass und ist abwechslungsreich. Ausserdem sind das Tempo bei Entscheidungen und die Menge von Geschäften nicht nur bei der öffentlichen Verwaltung gestiegen, sondern in fast allen Bereichen.

Ihre Aussage lässt den Schluss zu, dass Sie eine Erhöhung der Zahl der Regierungsmitglieder auf sieben skeptisch sehen.

Ja, da bin ich sehr kritisch eingestellt. Die Aufteilung der Dienststellen auf die Departemente ist seit vielen Jahren stabil, die Belastungen der Regierungsräte sind vergleichbar, ihre Bedeutung ebenso. Ich sehe keinen Grund, an diesem bewährten System etwas zu ändern.

Mit sieben Mitgliedern würde aber wohl Ihre Arbeitslast sinken.

Das muss überhaupt nicht sein. Ausserdem haben die beiden Pandemiejahre gezeigt, dass wir hohe Belastungen stemmen können. Dass der Druck nun etwas abnimmt, ist vor allem für unsere Angestellten gut. Sie haben enorm viel geleistet.

