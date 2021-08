Zentralschweizer Kantone Frauenanteile in Verwaltungen unterscheiden sich stark – Luzern ist spitze Politiker verlangen von Grossfirmen immer öfter Frauenquoten in deren obersten Leitungsgremien. Doch wie halten es die Regierungen in ihren eigenen Läden, nämlich in den Kantonsverwaltungen? Lukas Nussbaumer 21.08.2021, 05.00 Uhr

Das Regierungsgebäude an der Bahnhofstrasse in Luzern.

Bild: Pius Amrein (18. August 2021)

Der Kanton Luzern schreibt grossen Organisationen wie der Kantonalbank, dem Spital oder der Pädagogischen Hochschule in deren obersten strategischen Leitungsorganen einen Frauenanteil von mindestens 30 Prozent vor. Wer diese Quote nicht einhalten kann, muss entweder mehr Frauen wählen oder triftige Gründe liefern, warum das geforderte Soll nicht erreicht werden kann. Aktuell liegt der Frauenanteil bei neun von 17 Organisationen unter der Vorgabe, so auch bei der Kantonalbank und bei der Pädagogischen Hochschule (wir berichteten). Weiter ist der Kanton Baselstadt. Dort wird das geforderte Quorum von mindestens einem Drittel Frauen im Topkader seit dem letzten Jahr in allen 22 staatsnahen Unternehmen erfüllt.

In Luzern kommt die Vorgabe zur Frauenquote von einem Männergremium. Doch die Luzerner Regierung ist für seine Zusammensetzung nicht selber verantwortlich. Bild: Urs Flüeler, Keystone (Luzern, 19.05.2019)



Die 30-Prozent-Vorgabe im Kanton Luzern stammt von einem Gremium, das ausschliesslich aus Männern besteht, dem fünfköpfigen Regierungsrat. Das oberste strategische Leitungsorgan des Kantons ist für seine Zusammensetzung allerdings nicht selber verantwortlich. Kandidatinnen und Kandidaten werden von den Parteispitzen portiert, von den Delegierten nominiert und von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern gewählt. Beeinflussen können Regierungsmitglieder hingegen die Frauenanteile in den obersten Kaderpositionen ihrer Departemente oder Direktionen.

Uri und Schwyz haben Aufholbedarf



Die Umfrage unserer Zeitung bei den sechs Zentralschweizer Kantonen sowie bei den Grosskantonen Zürich und Aargau bringt grosse Unterschiede zu Tage. Uri und Schwyz liegen deutlich zurück, auch Zürich glänzt nicht mit hohen Werten. Über alle Verwaltungsangestellten hinweg betrachtet, liegt der Frauenanteil mit Ausnahme von Uri entweder knapp unter oder leicht über der 50-Prozent-Marke (siehe Tabelle).

Zu beachten ist, dass die ausgewiesenen Werte nicht zu hundert Prozent vergleichbar sind. Während in Kantonen wie Luzern, Zürich, Obwalden, Uri oder Zürich eine Kaderfunktion zwingend mit dem Führen von Mitarbeitenden verbunden ist, sind in Zug, Nidwalden oder im Aargau auch Fachkader mitgezählt, die nicht zwingend als Vorgesetzte arbeiten. Unterschiede gibt es auch bei den Zielen des Frauenanteils im Kader. Einige Kantone nennen explizit Prozentwerte, andere betonen, entscheidend sei bei einem frei werdenden Posten unabhängig vom Geschlecht die Auswahl der am besten geeigneten Person.

Luzern will Vorgesetzte sensibilisieren Mit einem Frauenanteil von 35,4 Prozent beim oberen Kader liegt der Kanton Luzern in unserem Vergleich an der Spitze. Schon vor zehn Jahren lag dieser Anteil bei vergleichsweise hohen 34 Prozent. Roland Haas, Leiter der Dienststelle Personal, bezeichnet den aktuellen Wert denn auch als «gut». Weiteres Optimierungspotenzial ortet Haas beim mittleren Kader, wo die Quote derzeit bei 28,8 Prozent liegt. Das entspricht im Vergleich zum Wert vor zehn Jahren einer Verdoppelung. «Hier wollen wir uns steigern und die 30-Prozent-Marke übertreffen.» Haas will dies mit einer verstärkten Sensibilisierung der Vorgesetzten auf den Auswahlprozess erreichen, aber auch mit familienfreundlichen Arbeitsbedingungen. Mit dem aktuellen Angebot – Möglichkeit zu Homeoffice und Teilzeitarbeit auch beim Kader, Kinderbetreuungsbeiträgen, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten – könne Luzern mit den anderen Kantonen mithalten. Als grösstes Problem beim Ausbau des Frauenanteils in Kaderfunktionen bezeichnet Haas das Fehlen von genügend Bewerbungen: «Frauen müssen sich diese Positionen zutrauen. Dann steigen auch die Anteile.»

Schwyz will 20 Prozent erreichen Im Kanton Schwyz liegt der Frauenanteil über die ganze Verwaltung hinweg betrachtet bei knapp 50 Prozent. Im Mittel aller drei Kaderstufen hingegen beträgt er nur 19,4 Prozent. Laut dem aktuellen Aufgaben- und Finanzplan soll dieser Wert bis Ende Jahr auf 20 Prozent steigen, sagt Marco Zürcher, Vorsteher des kantonalen Personalamts. Schwyz setzt dabei wie andere Kantone auf eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten und -pensen, auf Homeoffice sowie auf Weiterbildungsmöglichkeiten.

Zug will auf sozialen Medien aktiver werden Der Kanton Zug setzt sich keinen Prozentwert zum Ziel, legt bei der Rekrutierung jedoch hohen Wert auf eine gute Durchmischung beim Geschlecht und Alter, sagt Sabine Windlin, Kommunikationsbeauftragte der Direktion des Innern. Um den Frauenanteil zu erhöhen, will der flächenmässig kleinste Zentralschweizer Kanton seine Angebote wie Jobsharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeitmodelle oder Weiterbildungsmöglichkeiten «noch mehr gegen aussen kommunizieren, beispielsweise neu verstärkt über die sozialen Medien».

Nidwalden setzt auf die beste Person Ein explizites Ziel beim Frauenanteil kennt auch Nidwalden nicht. Der Kanton strebe an, «für jede Funktion jeweils die beste Person zu gewinnen – unabhängig vom Geschlecht», sagt der kantonale Personalchef Michael Schäfle. Werte wie Chancengleichheit für Frauen und Männer sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hält Nidwalden jedoch besonders hoch: Sie sind laut Schäfle «explizit in der kantonalen Personalpolitik verankert».

Obwalden schult Vorgesetzte Der Kanton Obwalden will den Frauenanteil in Führungspositionen weiter erhöhen. Das sei «ein zentrales Ziel der Regierung», sagt Marcel Schüwig, Leiter des Personalamts. Er nennt ein grosses Bündel von Massnahmen, um das Ziel zu erreichen, darunter diese: ein komplett geschlechtsneutral ausgestalteter Rekrutierungsprozess, die Begleitung der Vorgesetzten durch im Bereich der Chancengleichheit geschulte Fachpersonen oder das Schaffen von Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Teilzeitarbeit, Jobsharing und Homeoffice auch in Führungspositionen. Ausserdem würden sämtliche Führungspersonen einen stufengerechten Lehrgang absolvieren, und der Grundsatz des gleichen Lohns für gleiche Arbeit werde «in der Verwaltung konsequent umgesetzt».

Uri schafft mehr Teilzeitstellen für das Kader Erklärtes Ziel der Urner Regierung sei es, den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen, sagt Landschreiber Adrian Zurfluh, der auch Informationsbeauftragter des Kantons ist. Um dieses Ziel zu erreichen, will die Regierung unter anderem die Teilzeitstellen im Kaderbereich erhöhen, die Stellenausschreibungen auf Genderneutralität überprüfen und die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausbauen.