Revision des DNA-Profil-Gesetzes: Zentralschweizer Kantone wollen Schranken öffnen

Am 21. Juli 2015 wurde eine damals 26-jährige Frau in Emmen vom Velo gerissen, vergewaltigt und schwer verletzt liegen gelassen. Die Frau ist seither Tetraplegikerin. Vom Täter hat die Polizei DNA-Spuren, die sie beim Opfer fand. Während Wochen kam es im Umfeld des Tatorts zu Personenkontrollen, man fahndete öffentlich nach dem Täter, beschäftigte sich mit Hinweisen von Hellsehern, wertete 1863 Handydaten aus, analysierte über 400 DNA-Proben von Männern und überprüfte knapp 10000 Personendaten. Der Fall wurde nach intensiven Ermittlungen Anfang 2018 sistiert, weil die Staatsanwaltschaft alle Ansätze ausgeschöpft hatte. Sobald neue Hinweise eintreffen, werden wieder Ermittlungen getätigt. Zudem läuft weiterhin der Abgleich der Täter-DNA in den Datenbanken. Die Frage, ob die Revision des DNA-Profil-Gesetzes auch im Fall Emmen Hoffnung auf einen Erfolg gibt, beantwortete Simon Kopp, Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft, bereits vor fast zwei Jahren wie folgt: «Hoffnung haben wir immer. Es wird auch in Zukunft jede Spur geprüft. Dieser Täter muss gefasst werden.» Tritt das neue Gesetz in Kraft, würde man die DNA des Täters entsprechend auswerten. (fi)