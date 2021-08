Kantonsbeteiligungen PH Luzern und Kantonalbank wollen Frauenquote erhöhen Der Frauenanteil im Rat der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern und im Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank liegt unter den geforderten 30 Prozent. Dennoch sind die tiefen Quoten nicht vergleichbar. Lukas Nussbaumer 10.08.2021, 17.43 Uhr

Der Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Juni 2020)

Wer die Website der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern besucht, zählt zehn Mitglieder des PH-Rats, also des strategischen Leitungsorgans. Vier davon sind Frauen, was eine Quote von 40 Prozent ergibt. Die Luzerner Regierung kommt jedoch nur auf eine Quote von 28,6 Prozent (wir berichteten). Wie das? Grund ist, dass Mitglieder des PH-Rats mit beratender Stimme nicht dazugezählt werden – das sind mit Rektorin Kathrin Krammer und Karin Pauleweit, Leiterin der Dienststelle Hochschulbildung und Kultur, eben zwei Frauen. Die beiden weiteren Frauen im PH-Rat, Sandra Burri-Bussmann und Katharina Meile, entsprechen bei sieben für die Berechnung massgebenden Personen der ausgewiesenen Quote von 28,6 Prozent.