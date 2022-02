Luzerner Kantonsgericht Beschuldigter wird in zweiter Instanz zu einer Haftstrafe verurteilt – zudem wird ein Landesverweis verhängt Ein Kurde mit türkischer Staatsangehörigkeit hat versucht, seine Nachbarin zu vergewaltigen, und er hat an einer Kundgebung einen Türken verprügelt. Dafür muss er über drei Jahre ins Gefängnis und danach die Schweiz verlassen. Roger Rüegger 01.02.2022, 06.46 Uhr

Zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und einem Monat hat das Luzerner Kriminalgericht als Vorinstanz im Februar 2021 einen ethnischen Kurden mit türkischem Pass verurteilt. Ihm wurde Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, Körperverletzung, Angriff sowie Landfriedensbruch zur Last gelegt. Zudem wurde eine ambulante Behandlung angeordnet und ein Landesverweis für die Dauer von zehn Jahren. Für die Verhandlung wurde eine Übersetzerin aufgeboten, das letzte Wort sprach der Beschuldigte aber auf Deutsch. Er wunderte sich damals, dass er nicht sofort freigesprochen wurde.

Gegen das Urteil legte der heute 33-Jährige fristgerecht Berufung ein. Die Berufungsverhandlung am Kantonsgericht vom 16. November wurde jedoch nach wenigen Minuten abgebrochen. Der Beschuldigte akzeptierte die Übersetzerin nicht mehr – es handelte sich notabene um dieselbe Frau, die schon am Kriminalgericht eingesetzt wurde. Der Beschuldigte bezichtigte sie nun, nicht korrekt übersetzt zu haben, und er störte sich massiv daran, dass sie eine Türkin ist. Er wirkte ziemlich angespannt und schlug den entsprechenden Ton an. Unter diesen Voraussetzungen wollte auch die Dolmetscherin nicht mehr. Die Verhandlung wurde neu auf den 12. Januar angesetzt, mit einem anderen Übersetzer.

War der Deal Kokain gegen Sex – oder gab es eine Vergewaltigung?

Die zweite Instanz hat den Beschuldigten vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen, in allen anderen Anklagepunkten aber für schuldig befunden. Nun liegt das Urteil vor: drei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe sowie acht Jahre Landesverweis. Zudem wird eine ambulante Behandlung aufgrund einer psychischen Störung ohne Aufschub des Strafvollzugs angeordnet.

Der Beschuldigte wehrte sich bei den beiden Verhandlungen am Kantonsgericht und zuvor bei Kriminalgericht mit allen Mitteln. Er hat laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Waschküche eines Mehrfamilienhauses in Luzern eine Frau vergewaltigt. Je nach Version wollte der Mann von der Nachbarin Stoff kaufen oder aber er bot ihr Ware gegen Sex an.

Bei Befragungen durch die Untersuchungsbehörden und auch bei den Verhandlungen erzählte der Beschuldigte jeweils eine andere Geschichte als die drogensüchtige Nachbarin, die sich prostituierte. Laut Anklage versuchte er sie nach der Begegnung in der Waschküche später im Treppenhaus zu vergewaltigen. Das war im Oktober 2017.

Mit Füssen auf eine am Boden liegende Person eingetreten

Zwei Jahre zuvor nahm der Mann in Bern an einer nicht bewilligten Demonstration von Kurden teil, wo es zu wüsten Auseinandersetzungen mit Teilnehmern einer bewilligten Kundgebung der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) gekommen ist. Der Beschuldigte hat dabei gemäss Anklageschrift einen Türken mehrmals mit Füssen gegen den Kopf getreten, als dieser bereits am Boden lag.

Der Staatsanwalt beantragte am Kriminalgericht unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Landfriedensbruch, Angriff, Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Jahre Landesverweis. Ausserdem beantragte er die Anordnung einer stationären Massnahme unter Aufschub des Vollzugs der Freiheitsstrafe. Der Verteidiger plädierte auf eine bedingte Geldstrafe. Das begründete Urteil erfolgt später.