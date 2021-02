Psychiatrische Klinik St. Urban Der Patient, der seinen Zimmernachbarn tötete, will entlassen werden Ein 36-jähriger Kosovare hat 2017 in der Psychiatrischen Klink St.Urban im Wahn einen betagten Patienten getötet. Er glaubte, dieser sei der Satan. Am Kantonsgericht forderte er Freispruch von Vorwurf der vorsätzlichen Tötung. Roger Rüegger 04.02.2021, 10.23 Uhr

Aus Todesangst hat ein Patient in der Psychiatrischen Klinik St.Urban im April 2017 seinen betagten Zimmernachbarn geschlagen. Der 85-Jährige starb später aufgrund der erlittenen Gewalteinwirkung. Der 36-jährige Täter aus dem Kosovo litt zum Tatzeitpunkt an paranoider Schizophrenie. Das Luzerner Kriminalgericht ordnete für ihn im Januar 2020 eine stationäre Massnahme an wegen vorsätzlicher Tötung. Der Beschuldigte ist schuldunfähig und nicht strafbar.

Die Verteidigung des dreifachen Familienvaters reichte gegen das Urteil Berufung ein. Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt hat die Luzerner Staatsanwaltschaft auch gegen den ehemaligen Chefarzt und den diensthabenden Arzt ermittelt. Beide wurden wegen Verdacht auf fahrlässige Tötung angezeigt. Die Untersuchungen sind abgeschlossen.

Seit Januar 2018 in stationärer Behandlung

Am Dienstag fand die Berufungsverhandlung gegen den Patienten statt. Sein Verteidiger beantragte, ihn vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung freizusprechen und dass eine ambulante Behandlung angeordnet wird. Der Beschuldigte befindet sich seit Januar 2018 in stationärer Behandlung in der Psychiatrischen Klinik Königsfelden.

Bei der Befragung schilderte er den Hergang in St.Urban:

«Ich betrat das Zimmer. Es war dunkel, ich begrüsste den Mann, der in seinem Bett lag. Er schlief. Als er zu schnarchen begann, befiel mich Panik. Eine Stimme sagte: Wenn er aufsteht, ist es fertig mit dir. Ich glaubte, er sei der Teufel, hatte Todesangst …»

Auf die Frage des Richters, wie er heute über den Vorfall denke, bemerkte der Beschuldigte: «Es ist tragisch. Jemand hat sein Leben verloren, nur weil die Verantwortlichen nicht richtig gehandelt haben.» Der Beschuldigte verwies während der Befragung häufig darauf, dass er in dem Moment hoch psychotisch gewesen sei. Er betonte auch öfters, dass er viel erreicht habe und sich auf die nächsten Lockerungsschritte freue. Er hoffe, dass ihm bald die ambulante Behandlung gewährt werde. Wann er sich eine solche vorstellen könne, wollte der Richter wissen. Der Beschuldigte meinte: «Ab jetzt.»

Therapie sei «gutes Setting»

Auf den Hinweis, dass die Verantwortlichen der Psychiatrischen Klinik Königsfelden den Übertritt in eine ambulante therapeutische Behandlung als verfrüht erachten, antwortet der Kosovare, er habe bei begleiteten Ausgängen nie Probleme. Die Krankheit habe er im Griff.

Als Zeuge wurde auch der Arzt befragt, der im September 2017 ein forensisch-psychiatrisches Gutachten des Beschuldigten erstellte. Dass der Beschuldigte damals derart aggressiv gehandelt habe, deute auf seinen Wahnanfall hin, dass Satan oder böse Kräfte ihn zu vernichten drohten.

«Die Form von wahnhafter Personenverkennung ist gar nicht so ungewöhnlich.»

Die Diskussion, ob er wusste, ob er auf einen Menschen oder auf das Böse eingeschlagen habe, sei abstrakt. «Für ihn war dieser Mensch der Satan.»

Im Therapiebericht vom 10. Dezember 2020 werde dem Beschuldigten ein sehr guter Verlauf attestiert. Er verhalte sich kooperativ und die Medikation erweise sich als richtig. Er sei nicht eine Person, die grundsätzlich gewaltbereit reagiere. Die Therapie, die er durchlebe, sei ein gutes Setting. Er befinde sich vielleicht bei drei Viertel der Strecke.

«Die paranoide Schizophrenie ist aber nach wie vor gegeben. Eine rasche Entlassung aus der stationären therapeutischen Behandlung wäre ungünstig.»

Die Situation könne ihn überfordern. Er empfehle, dass die stationäre Massnahme unbedingt weitergeführt werde.

Der Verteidiger beantragte, dass das Urteil des Kriminalgerichts aufgehoben und sein Mandant «längstens Ende 2021 aus der stationären Massnahme entlassen wird». Die ambulante Massnahme sei nicht nur vertretbar, sondern das Richtige. «Er versteht seine Krankheit und ist bereit, jede Behandlung zu akzeptieren.» Auch er holt gegen die Ärzte aus. «Bei professioneller Betreuung beim Eintritt in St.Urban sässe mein Mandant nicht hier und müsste gegen Windmühlen in Form der stationären Massnahme kämpfen.» Der Beschuldigte habe zum Tatzeitpunkt keinen Vorsatz gebildet. Er sei vom Vorsatz freizusprechen.

Der Staatsanwalt führte aus, dass der Beschuldigte, der ein erfolgreicher Kickboxer war, gezielt und heftig zugeschlagen habe und damit rechnen musste, dass er das Opfer schwer verletze. «Schuldunfähigkeit bedeutet nicht, dass kein Vorsatz bestand. Er besteht kein Anlass, von der angeordneten stationären therapeutischen Behandlung abzuweichen.»

Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.