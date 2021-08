Kantonsgericht Frau aus Sri Lanka in die Schweiz gelockt, genötigt und vergewaltigt – 46 Monate Haft Auf einer Datingplattform sind sich eine Frau aus Sri Lanka und ein Italiener aus Luzern begegnet. Richtig kennen gelernt hat die Asiatin den Europäer erst in der Zentralschweiz. Roger Rüegger 06.08.2021, 05.00 Uhr

Der 33-jährige Italiener hat die jüngere Frau mit Heiratsversprechungen aus ihrer Heimat in die Zentralschweiz gelockt. Er hat ihre Einreise organisiert, geplant war, dass sie gemeinsam eine Familie gründen. Das zumindest glaubte die Frau. In der Agglomeration Luzern wohnten die beiden «Frischverliebten» gemeinsam mit der Mutter des Mannes in einer Wohnung.