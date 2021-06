Hochhaus am Bundesplatz in Luzern: Gericht heisst Beschwerde gege

Kantonsgericht Hochhaus am Bundesplatz in Luzern: Gericht heisst Beschwerde gegen Gestaltungsplan gut Niederlage für das Hochhausprojekt am Bundesplatz in Luzern: Das Kantonsgericht heisst eine Beschwerde gegen den Gestaltungsplan gut. Weil die Stadt Fehler gemacht habe. Christian Glaus 23.06.2021, 15.36 Uhr

Schon im Februar 2010 standen beim Bundesplatz in Luzern Profile für das 35-Meter-Hochhaus.

Bild: Manuela Jans-Koch

Zwei Neubauten, einer 35 Meter und einer 32 Meter hoch: Das soll auf der Brache beim Bundesplatz entstehen. Die Pläne sind alt – und umstritten. Insbesondere Personen aus dem Umfeld des Vereins Stadtbild Luzern bekämpfen das Hochhaus. Mit Erfolg. Wie das Luzerner Kantonsgericht mitteilt, hat es eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Gestaltungsplan gutgeheissen.

Der Stadtrat hatte den Gestaltungsplan im Februar 2020 genehmigt. Mehrere Einsprachen hat er dabei abgewiesen, der Verein Stadtbild erhob deshalb beim Kantonsgericht Beschwerde.

Konkurrenz für das Capitol-Gebäude (links)? Visualisierung der beiden 32 und 35 Meter hohen Neubauten. Nightnurse Images Gmbh

Dieses kommt nun zum Schluss, dass die Interessenabwägung des Stadtrats mangelhaft gewesen sei, wie es in der Mitteilung heisst. Es sei nicht ausreichend geprüft worden, in welcher Art und Weise das Projekt die benachbarten Bauten und das Ortsbild beeinflussen wird. Die Baubewilligungsbehörde habe nicht aufgezeigt, inwieweit das Bauwerk in Beziehung zur Ortsbildschutzzone B und dem ISOS-geschützten Gebiet steht. Eine Gesamteingliederung sei nicht hinreichend thematisiert worden.

«Zusammengefasst fehlt es an einer umfassenden Gegenüberstellung und Abwägung der auf dem Spiel stehenden öffentlichen und privaten Interessen», teilt das Gericht mit. Die eingereichten Unterlagen seien unvollständig gewesen. Dadurch habe das Gericht nicht sämtliche Aspekte prüfen können, die bei einem Gestaltungsplan für ein Hochhaus berücksichtigt werden müssen. Schliesslich erscheine auch der Bonus von 10 Prozent auf die Überbauungsziffer als nicht zulässig.

Der Entscheid des Kantonsgerichts ist nicht rechtskräftig und kann innert 30 Tagen ans Bundesgericht weitergezogen werden.