Kantonsgericht Luzern: Millionenbetrüger ist ohne Reue

Kantonsgericht Luzern Kläger wollte mutmasslichen Millionenbetrüger noch im Gerichtssaal verhaften lassen Ginge es nach der Luzerner Staatsanwaltschaft, so soll der Geschäftsmann, der einst mit Villa, Privatjet und Luxuskarossen protzte, für knapp sieben Jahre ins Gefängnis. Der Verteidiger will einen Freispruch. Sandra Monika Ziegler 25.11.2021, 20.22 Uhr

Am Kantonsgericht Luzern fand die Berufungsverhandlung statt. Bild: sam

Am Donnerstag ging es vor dem Luzerner Kantonsgericht um viel Geld. Allein die Deliktsumme beträgt 9,3 Millionen Franken, die der deutsche Geschäftsmann zwischen 2008 bis 2016 erwirtschaftet hatte. Die Verfahrenskosten belaufen sich bereits auf knapp 67'000 Franken, die Schadenersatzforderungen der Privatkläger liegen bei sechs Millionen Franken. Das Luzerner Kriminalgericht verurteilte den Mann im August 2020 wegen gewerbsmässigen Betrugs, Pfändungsbetrugs, Veruntreuung, Urkundenfälschung und gewerbsmässiger Geldwäscherei. In Deutschland ist der selbstständige Kaufmann bereits wegen eines Vermögensdelikts vorbestraft.

Bei der Befragung an der Berufungsverhandlung machte der Beschuldigte Gebrauch von seinem Aussageverweigerungsrecht – er blieb stumm und antwortete auf Fragen der Richterin mantramässig mit «keine Aussage». So blieben Fragen – was mit dem Geld geschah oder warum gewisse Transaktionen getätigt wurden – unbeantwortet.

Undurchschaubares Firmenkonstrukt

In seinem Plädoyer bemängelte der Verteidiger das Urteil des Kriminalgerichtes. So habe die Vorinstanz nichts beigezogen, das seinen Klienten hätte entlasten können. Er plädiert erneut auf einen Freispruch. Sein Mandant sei ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen und habe nach Vertrag gehandelt. Verträge, die von den Geldgebern durch ihre Anwälte sogar geprüft worden seien.

Dass aber bei einem der Privatkläger der gleiche Anwalt am Werk war wie beim Beschuldigten, brachte die Staatsanwältin aufs Tapet. Sie startete ihr Plädoyer mit dem Hexeneinmaleins von Goethe. Ein verwirrliches Zahlenspiel, wie es auch die Privatkläger erlebten. Sie hätten keine Chance zum Durchblick gehabt. Mit mehreren Gesellschaften und Beteiligungen habe er seine Geldgeber arglistig getäuscht. Das sah der Verteidiger jedoch anders. Er sieht bei den Geldgebern eine Opfermitverantwortung.

60 Millionen Franken Schulden

Ein Anwalt eines Opfers beschrieb, wie der Beschuldigte immer nach dem gleichen Muster vorgegangen sei: zuerst Vertrauen schaffen und dann die Geldgeber aufs Blut ausnehmen. In Tat und Wahrheit habe er sein Firmenkonstrukt nur ausgedacht, um an Geld zu kommen. Der Beschuldigte habe wissentlich und willentlich gehandelt. Ein Privatkläger betrieb den Mann 2011 für rund 1,72 Millionen Franken. Damals gab er an, er hätte kein Vermögen und lebe vom Geld seiner Frau. «Das war Pfändungsbetrug, er hat seine Vermögenswerte verheimlicht», sagt der Anwalt. Seiner ehemaligen Luzerner Wohngemeinde hinterlässt der Beschuldigte Betreibungen und offene Verlustscheine aus Pfändungen in der Höhe von knapp 60 Millionen Franken.

Der Anwalt eines weiteren Privatklägers stellte den Antrag, dass der Beschuldigte gleich im Gerichtssaal verhaftet werde. Dem wurde nicht stattgegeben, der Beschuldigte hatte freies Geleit. Das Urteil wird Anfang 2022 erwartet und den Parteien schriftlich zugestellt.