Kantonsgericht Luzern Neuer Verhandlungsort: Ab Montag werden Urteile in einem Festsaal gefällt Wegen der Sanierung des Kantonsgerichts müssen Richterinnen und Richter vorübergehend im historischen Rütlisaal verhandeln. Sandra Monika Ziegler 14.05.2022, 05.00 Uhr

Gerichtsweibelin Andrea Roth im Rütlisaal. Bild: Pius Amrein (luzern, 13. Mai 2022) / Luzerner Zeitung

Früher fanden im historischen Rütlisaal des Restaurants Rütli in der Luzerner Kleinstadt etwa rauschende Bälle, später auch Blues-Konzerte statt. Ab Montag sind es nun Gerichtsverhandlungen, weil der derzeitige Kantonsgerichtsstandort saniert wird. Für den Umzug musste im Vorfeld einiges organisiert werden, wie Christian Renggli, Informationsbeauftragter Luzerner Gerichte, sagt. Die Einrichtungen, die notwendig sind, um eine Gerichtsverhandlung im Rütlisaal durchzuführen, wurden ausgeführt und zusätzliche Büroräume angemietet.

Im historischen Saal ist die Technik bereits eingerichtet, die Mikrofone sind angeschlossen. Die Richterinnen und Richter sowie die Beschuldigten, ihre Anwälte und auch die Staatsanwaltschaft sind somit gut hörbar. Auch kann die Verhandlung, wie üblich, aufgezeichnet werden. Und wie steht es um die Sicherheit? Diese sei «gewährleistet», so Renggli. «Dazu arbeiten wir eng mit der Luzerner Polizei zusammen.»

Früher wurde im Rütlisaal getafelt, wie hier anno 1905. Ab Montag, 16. Mai 2022, wird im Saal gerichtet. Bild: Stadtarchiv Luzern

Namhafte Künstler gestalteten den Saal

Im Haus am Hirschengraben 36, das bis 1987 als Hotel genutzt wurde, werden bereits seit 1988 Räume von der kantonalen Verwaltung genutzt. Der Saal wurde von 1897 bis 1898 errichtet. Im Stadtarchiv ist dazu nachzulesen, dass alle zur Jahrhundertwende bekannten Kunsthandwerker und Künstler mitgearbeitet hätten. Als Gestalter und Dekorateur wurde Serafin Weingartner (1844–1919) engagiert. Er war Magistrat und Begründer der Kunstschule Luzern, als Baumeister war Emil Vogt (1863–1936) am Werk. Dem Saal wurde eine historisch-heraldische Note verpasst, ganz im Stil der damaligen Historienmalerei.

Die Aufnahme vom Rütlisaal stammt aus dem Jahr 1962. Die Malereien zeigen Fanfarenbläser, Knappen in Luzerner Kriegstracht, Tanz- und Essszenen. Bild: Stadtarchiv Luzern

Die Sanierungsarbeiten am Kantonsgerichtsstandort am Hirschengraben 16 umfassen das Dach und die oberste Etage. Das Haus gehört dem Kanton, die Sanierungskosten werden mit 6,9 Millionen Franken angegeben. Darin sind auch die Provisorien enthalten. Ebenfalls am Montag wird das Haus eingerüstet. Welche Arbeiten fallen an? «Die Dachkonstruktion muss dringend verstärkt werden. Bei dieser Gelegenheit wird auch gleich das Dach saniert und damit die Wärmedämmung optimiert», erklärt Christian Renggli. Zudem würden die Büros im Estrich einen verbesserten Sonnenschutz erhalten. Weiter wird der Eingang zum Kantonsgericht hindernisfrei.

Wichtig bei der Sanierung ist auch die bröckelnde Fassade mit den Malereien. Da sich im Haus weiterhin Akten und Dokumente befinden, werde mit einer externen Sicherheitsfirma zusammengearbeitet, erklärt Renggli: «Damit können wir die Datensicherheit gewährleisten.»

Das Gebäude des Kantonsgerichts am Hirschgraben 16 in Luzern wird saniert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Januar 2022)

