Kantonsgericht Schwiegervater mit Messer verletzt – Anklage fordert über sieben Jahre Ein 29-jähriger Mann wollte sein Töchterchen bei seiner heute geschiedenen Frau besuchen. Als der Grossvater des Kindes das Treffen verhindern wollte, kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 05.04.2022, 17.00 Uhr

Aussenansicht des Kantonsgerichts am Hirschgraben in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Januar 2022)

Auf dem Spielplatz eines Quartiers in einer Luzerner Landgemeinde endet im April 2018 ein Treffen vor den Augen mehrerer Kinder und Erwachsenen blutig. Ein heute 29-jähriger Handwerker war nach der Arbeit auf dem Weg zu seiner geschiedenen Frau und der gemeinsamen Tochter. Den Vorsitzenden des Kantonsgerichts erzählte der Albaner mit serbischem Pass am Montag, er habe sein Kind besuchen wollen.

Vorab habe er mit der Mutter des Kindes telefoniert und sein Kommen angekündigt. Als er beim Mehrfamilienhaus angekommen ist, begegnete er auf der Spielwiese seinem damaligen Schwiegervater (62). Was sich dann im Detail ereignet hatte, ist unklar. Laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft und der Aussage des älteren Mannes forderte er den Beschuldigten auf, das Grundstück zu verlassen. Dabei habe er diesen gestossen.

Für versuchte eventualvorsätzliche Tötung verurteilt

Der Verteidiger des Beschuldigten führte jedoch wiederholt aus, dass der Schwiegervater aggressiv agiert habe und auf seinen Mandanten losgegangen sei. Fakt ist, dass es zu einem lautstarken Streit kam, der Beschuldigte ein Springmesser aus seiner Arbeitshose zog und dem Privatkläger damit mehrere Wunden zuführte.

Das Kriminalgericht verurteilte ihn im September 2020 für versuchte, (eventual-) vorsätzliche Tötung, einfache Körperverletzung, Drohung und mehrfache Widerhandlung gegen das Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 7 Monaten. Zudem sollte er für 12 Jahre des Landes verwiesen werden. Der Beschuldigte legte gegen dieses Urteil Berufung ein.

An der Berufungsverhandlung wurden auch drei Zeuginnen befragt. Eine will gesehen haben, wie der jüngere Mann auf den Älteren mit einem Messer eingestochen habe. Der Verteidiger bemerkte, dass diese Frau in einer früheren Befragung nichts von einem Messer erwähnt habe. Das ist insofern relevant, weil der Beschuldigte das Messer aus Sicht der Verteidigung aus Notwehr einsetzte.

«Mein Mandant benutzt das Messer bei der Arbeit als Werkzeug. Als ihn der Schwiegervater angriff, wollte er ihn auf Distanz halten, aber nicht verletzen.»

Er führte aus, der Beschuldigte habe nur horizontale Bewegungen ausgeführt und eben nicht auf den Angreifer eingestochen. Der Beschuldigte habe Angst vor ihm gehabt, weil der ältere Mann das Oberhaupt der Familie seiner Frau sei.

Verteidigung will Freispruch und 100'000 Franken Entschädigung

Er beantragte mehrheitlich Freispruch. Einzig für mehrfache Widerhandlung gegen das Waffengesetz sei der Beschuldigte zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 30 Franken zu verurteilen, weil das Messer in der Schweiz nicht zugelassen sei. Zudem forderte er für die bereits abgesessenen 533 Tage eine Entschädigung und Schadenersatz von 56'000 Franken sowie eine Genugtuung von 42'000 Franken.

Der Staatsanwalt beantragt eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 9 Monaten sowie 12 Jahre Landesverweis. Für den Privatkläger habe Lebensgefahr bestanden. Dieser habe unter anderen eine tiefe Stichwunde zwischen Schulterblatt und Schlüsselbein erlitten. Er stützte sich auch auf die Aussage einer Zeugin, die gesehen haben will, dass der Beschuldigte den älteren Mann mit der linken Hand an der Schulter festhielt und mit der rechten mit einem Messer zustach. Die Schilderung der Verteidigung verharmlose die Tat, führte er aus. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.

