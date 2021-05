Grosslager der Jubla Luzern in Risch: Rund 2‘500 Teilnehmende aus 40 Scharen werden im Juli erwartet

Nach der letztjährigen Absage findet vom 12. bis am 24 Juli in Risch das Kantonslager von Jungwacht und Blauring Luzern statt. Für die Teilnahme am Lager wird ein negativer Test vor dem Lagerstart vorausgesetzt – Pooltests könnten für zusätzliche Sicherheit sorgen.