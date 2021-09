Migrantinnen als Haushaltshilfen

Kantonsrat Ist das gemeinsame Zmittag Freizeit oder zählt es als Arbeit? Bei Betreuerinnen aus dem Ausland gibt es viele Unklarheiten Bis zu 13'000 Frauen arbeiten in der Schweiz als sogenannte Care-Migrantinnen. Rechtlich gibt es viele Graubereiche – so sind die Arbeitsbedingungen etwa nur schwierig zu kontrollieren. Livia Fischer Jetzt kommentieren 14.09.2021, 17.00 Uhr

Care-Migrantinnen unterstützten Seniorinnen und Senioren im Haushalt. Symbolbild: Keystone

Die Arbeitsbedingungen von Care-Migrantinnen waren am Dienstag Thema einer Anfrage von SP-Kantonsrätin Melanie Setz Isenegger aus Emmenbrücke. Als Care-Migrantinnen werden Frauen bezeichnet, die jeweils für ein paar Monate in die Schweiz kommen, um hilfsbedürftige Seniorinnen und Senioren im Haushalt zu unterstützen. Meist stammen die Migrantinnen aus Osteuropa, schätzungsweise gibt es in der Schweiz deren 10'000 bis 13'000.

Setz Isenegger kritisierte die «vielen rechtlichen Graubereiche». So sei es schwierig zu kontrollieren, ob Care-Migrantinnen tatsächlich nur haushälterische Tätigkeiten und keine medizinisch-pflegerischen Tätigkeiten ausüben. Letztere bedürften nämlich einer Berufsausübungsbewilligung (über eine solche verfügen im Kanton Luzern derzeit 358 Personen, davon 56 mit ausländischer Ausbildung) und würden damit auch besser entlöhnt werden. Hierzu verwies der Regierungsrat in seiner Antwort auf den revidierten Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (NAV) in der Hauswirtschaft.

Darin sei festgehalten, dass ärztliche und medizinische Pflege keine hauswirtschaftlichen Arbeiten darstellen. «Im Rahmen der Arbeitsmarktkontrolle können die Haupttätigkeiten der Care-Migrantinnen abgefragt werden. So kann überprüft werden, ob tatsächlich ‹nur› haushälterische Tätigkeiten ausgeübt werden», so die Regierung. Obwohl die Kontrollen bereits verstärkt wurden, sei es laut der SP für Arbeitgebende noch zu einfach, die Bestimmungen zu umgehen.

Der «Win-win»-Schein trügt

Ein weiteres Anliegen der Sozialdemokraten ist es, dass die Care-Migrantinnen fair entschädigt werden. Bisher würden sie oft nur minimal vergütet, so Setz Isenegger. Auch Samuel Zbinden von den Grünen sagte: «Auf den ersten Blick wirkt es wie eine Win-win-Situation. Die Migrantinnen haben im Vergleich zu ihrem Herkunftsland einen besseren Lohn, die Betagten profitieren von einer günstigen Pflege.» Anders als die Mitte finden die Grünen aber, dass es «in Tat und Wahrheit alles andere als eine Win-win-Situation ist». Der Surseer spricht von «prekären Arbeitsbedingungen», «ungeregelten Arbeitsverhältnissen» und «Lohndumping».

Die Arbeitsbedingungen beschäftigen auch die SP. Weil die Care-Migrantinnen meist bei ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern wohnen, entsprächen die Tätigkeiten oft nicht den sonst üblichen Arbeitsbedingungen. «Wenn man im selben Haushalt lebt, ist der Übergang von Arbeit und Freizeit fliessend», so Setz Isenegger. So sei unklar, ob ein ein Mittagessen mit der Klientin oder ein gemeinsamer Spaziergang zur Arbeits- oder Freizeit zähle. Ebenso: «Gehört das Horchen in der Nacht, ob alles gut ist, zur Freizeit oder zählt es als Nachtschicht? Schliesslich wird von den Care-Migrantinnen oft eine 24-Stunden-Präsenz erwartet.» Dadurch resultiere sich noch ein weiteres Problem, nämlich dass viele Care-Migrantinnen so «kaum Kontakt zu anderen Menschen» hätten und «stark isoliert» seien.

Linke wünschen sich mehr Sensibilisierung

Die Plattform «careinfo.ch», die mittlerweile auch der Kanton Luzern unterstützt, informiert Care-Migrantinnen über ihre Rechte und Pflichten. Der Zugang zu solchen Informationen findet nicht nur Setz Isenegger wichtig. Auch Zbinden sagte, es sei zentral, dass die Arbeitnehmerinnen darauf sensibilisiert werden, wo sie Infos über die eigenen Rechte finden. Hierzu brauche es einfache und niederschwellige Anlaufstellen. «Wir sind enttäuscht, dass die Regierung hierzu keine weiteren Massnahmen für nötig haltet», so Zbinden.

Weitere Massnahmen im Bereich der Sensibilisierung würde sich auch die GLP wünschen. Simon Howald (Luzern), sagt aber: «Wir begrüssen die Aktivitäten, die zur Verbesserung der Situation beitragen. Jetzt gilt es, Erfahrungen mit den neuen Regelungen zu sammeln, die Kontrollen konsequent durchzuführen und bei Ungereimtheiten schnell einzugreifen und zu justieren.»

Geht es nach der FDP, macht die Regierung schon genug. Die Menznauerin Helen Schurtenberger findet, die Regierung sei «auf Kurs». Ob gewisse Regelungen in Zukunft verschärft werden müssen, werde sich zeigen.

SVP stellt gesamtes Geschäftsmodell in Frage

Im Namen der SVP stellte Markus Schumacher das gesamte Arbeitsmodell in Frage. Der Kantonsrat aus Emmenbrücke war der Ansicht, Care-Migrantinnen seien nicht zu fördern. «Wollen wir wirklich neben unserer Spitex noch weitere Organisationen finanzieren, die gleiche oder ähnliche Dienstleistungen anbieten?», fragte er in die Runde. Für ihn war die Antwort klar: Die SVP wolle keine Konkurrenz zum hiesigen «aufwendigen und bewährten» Spitexnetz. Und wenn es eine weitere Organisation gebe, dann müsse es ein Geschäftsmodell sein, das sich marktwirtschaftlich bewähre und selbst finanzieren könne. «Der Staat kann nicht schon wieder eingreifen und unterstützen.» Und wenn es um die Arbeitsbedingungen gehe, seien die Sozialpartner gefordert, und nicht die Regierung.

Abschliessend sagte Mitte-Regierungsrat Guido Graf, er wolle vor allem die Punkte «Information und Sensibilisierung» sowie die verstärkten Kontrollen genauer verfolgen. Er war sich sicher, das dies nicht die letzte Diskussion zu diesem Thema war.