Kantonsrat Agrarinitiativen: Die Regierung geht davon aus, dass die grosse Mehrheit der Luzerner Landwirtschaftsbetriebe betroffen wäre Zwar gibt der Luzerner Regierungsrat keine direkte Abstimmungsempfehlung ab. Er lässt aber in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage durchscheinen, dass er die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative ablehnt. Reto Bieri 11.05.2021, 13.47 Uhr

90 Prozent der Luzerner Landwirte wären von der Pestizidinitiative betroffen, hier Produkte des Hofs Obergrund in Emmen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (26. April 2021)

Die Agrarinitiativen, über welche die Schweiz am 13. Juni abstimmt, kamen auch in der Mai-Session des Luzerner Kantonsrats aufs Tapet. Per dringlicher Anfrage wollte Kantonsrat Thomas Grüter (St.Urban, CVP) von der Regierung wissen, welche Auswirkungen die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative auf die Luzerner Landwirtschaft haben.