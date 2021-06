Kantonsrat Auch Grünen geht es mit dem Luzerner Klimabericht zu langsam: Fraktion reicht 15 Vorstösse ein Eine breite Allianz aus dem Luzerner Kantonsrat will die Ökologisierung der Fahrzeugsteuern der Beratung des Klimaberichts vorziehen. Jetzt doppelt die Fraktion der Grünen nach. Alexander von Däniken 07.06.2021, 05.00 Uhr

Wie viel Zeit bleibt noch, um die Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren? Zu wenig, ist sich die 15-köpfige Fraktion der Grünen und jungen Grünen im Luzerner Kantonsrat sicher. Die Politikerinnen und Politiker reichen darum 15 Vorstösse ein, die den Klimaschutz betreffen. Erst kürzlich hat der Regierungsrat bei einer Motion von CVP-Kantonsrätin Yvonne Hunkeler eingelenkt; die Ökologisierung der Fahrzeugsteuern soll nach grossem Druck aus dem Parlament nun doch vorangetrieben werden. Die Massnahme ist Teil des kantonalen Planungsberichts Klima und Energie, der aber erst Anfang 2022 im Kantonsrat beraten wird.

Die Grünen wollen unter anderem das Velofahren in der Stadt attraktiver und sicherer machen. Im Bild: ein Zähler am Schweizerhofquai.

Patrick Hürlimann (Luzern, 17. März 2020)

Die Stadtluzerner Co-Fraktionschefin der Grünen, Rahel Estermann, sagt, dass die regierungsrätliche Reaktion auf Hunkelers Vorstoss wichtig gewesen sei. «Es geht generell viel zu langsam vorwärts.» Die Klima-Sondersession vom 24. Juni 2019 habe anfangs der Legislatur stattgefunden; mit der Umsetzung der Massnahmen könne nicht erst bis am Ende der laufenden Amtsperiode gewartet werden. So wichtig der Planungsbericht für eine Gesamtschau sei, so unverbindlich sei er bei den Massnahmen.

Problemstellen für Velofahrer beheben

Die zwei Anfragen, fünf Postulate und acht Motionen decken verschiedene Themen vom Verkehr über Gebäude bis zur Ernährung ab. So soll das Velowegnetz in der Stadt und der Agglomeration Luzern schneller ausgebaut werden. Denn Problemstellen wie die Seebrücke oder die Haldenstrasse seien längst bekannt; passiert sei aber wenig. Auch soll der Regierungsrat erklären, wie er sicherstellen will, dass Elektroautos sauberen Strom tanken können. Und neu sollen auch jene Fahrzeuge besteuert werden, die bis jetzt wegen Ausnahmeregelungen davon befreit waren.

Der junge Grüne Jonas Heeb verlangt in einer Motion eine gesetzliche Grundlage, dass auf jedem Gebäude eine Solaranlage gebaut werden muss. Mit Blick auf das Vermeiden von Hitzeinseln in der Stadt sind gemäss Experten aber auch begrünte Dächer sinnvoll. Dazu sagt Rahel Estermann: «Solche Aspekte sollen selbstverständlich noch in der Detailberatung festgelegt werden. Grundsätzlich ist das Potenzial zusätzlicher Solaranlagen riesig, es wird aber viel zu wenig ausgenutzt.» Zu Heebs Motion passt das Postulat von Maurus Frey. Laut dem Krienser Stadtrat, der auch im Kantonsparlament sitzt, bergen nämlich Gebäude mit Solaranlagen ein grosses Potenzial zur lokalen Vernetzung. Der Kanton soll solche «Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch» fördern.

Konsumentensicht kommt aus Sicht der Grünen zu kurz

Grüne-Kantonsrätin Monique Frey wiederum verlangt vom Regierungsrat einen Planungsbericht «für ein regionales, faires, gesundes und ökologischen Ernährungssystem». Denn laut Estermann beleuchte der Klimabericht zwar auch das Thema Ernährung, gehe aber zu wenig auf die Konsumentensicht ein. Der Ernährungsbericht soll aufzeigen, wie nachhaltige und gesunde Lebensmittel entlang der ganzen Wertschöpfungskette produziert, verarbeitet und verteilt werden können.

Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch will bei der Ernährung auch den Bund in die Pflicht nehmen. Mit einer Motion verlangt die Luzernerin vom Regierungsrat, dass dieser sich mit einer Standesinitiative dafür einsetzt, dass das Geld für Werbung von Schweizer Fleisch in die Förderung klimafreundlicher Nahrungsmittel gesteckt wird. Bärtsch sagt dazu:

«Der Bund fördert den einheimischen Fleischabsatz mit Werbemassnahmen von über 5 Millionen Franken pro Jahr. Damit wird eine Nachfrage angekurbelt, die gerade für die Ökosysteme im Kanton Luzern schädlich ist.»

Letztlich soll auch die kantonale Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen – und gemäss einem Vorstoss der Grünen schon 2030 netto Null Treibhausgase ausstossen. Luzern lobe sich ja als Vorzeigekanton, das soll er jetzt auch beweisen, so Rahel Estermann.