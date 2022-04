Aufsichtskommission lässt Luzerner Softwaredebakel untersuchen

Kantonsrat Aufsichtskommission lässt Luzerner Softwaredebakel extern untersuchen Das Scheitern des Projekts um die Schuladministrationssoftware Educase wird untersucht. Die Aufsichts- und Kontrollkommission des Luzerner Kantonsrats sucht bereits externe Sachverständige. Alexander von Däniken 05.04.2022, 10.29 Uhr

Was im Zusammenhang mit Educase bei der Beschaffung, Steuerung, Entwicklung und letztlich auch beim Ausstieg schiefgelaufen ist, sollen Fachleute klären. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Wegen «unterschiedlicher Auffassung über den bisherigen inhaltlichen und zeitlichen Projekterfolg» zog der Kanton Luzern der Schuladministrationssoftware Educase anfangs Februar den Stecker. Rund 950'000 Franken hat der Kanton dadurch verloren. Auch die Gemeinden klagen über personellen und finanziellen Mehraufwand. Jetzt reicht es der Aufsichts- und Kontrollkommission des Kantonsrats (AKK). Sie hat unabhängig von den zahlreichen laufenden politischen Vorstössen beschlossen, die Vorgänge rund um das gescheiterte Projekt Educase mit externer Unterstützung unter die Lupe zu nehmen, wie sie mitteilt.

Namentlich sollen dabei der Beschaffungs-, Steuerungs-, Entwicklungs- sowie der Ausstiegsprozess genauer untersucht und die Verantwortlichkeiten geklärt werden. «Ziel der Untersuchung soll ebenso sein, dass vor allem auch Lehren für weitere anstehende Digitalisierungsprojekte gezogen werden können», so die Präsidentin der Kommission, Irene Keller. Gegenwärtig sei die AKK daran, den Untersuchungsauftrag einzugrenzen, sich intern entsprechend zu organisieren, in Frage kommende aussenstehende Sachverständige zu evaluieren und die entsprechende Antragstellung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates vorzubereiten.

Beschluss an Sitzung Ende März gefasst

Die AKK hat im Rahmen ihrer Oberaufsicht über die Tätigkeit von Regierung und Verwaltung unter anderem über den effizienten und effektiven Einsatz der Steuergelder zu wachen. Dem komme man nach. Eine entsprechende Sitzung hat Ende März stattgefunden. Bereits vor wenigen Wochen sagte Keller gegenüber unserer Zeitung: «Educase ist bei uns schon länger ein Thema. Wir waren jederzeit über den aktuellen Stand des Projekts informiert.» Nach dem Abbruch stelle sich die Frage, was und wie die Aufsichts- und Kontrollkommission untersucht.

In über 60 Gemeinden war Educase schon im Einsatz. Dort muss auf ein älteres Programm zurückgegriffen werden, bis eine neue Lösung steht. Diese wollen das kantonale Bildungs- und Kulturdepartement und der Verband der Luzerner Gemeinden vorantreiben, wie vor einem Tag bekannt wurde.