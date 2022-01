Besoldungsordnung für PH Luzern soll angepasst werden

Kantonsrat Besoldungsordnung für Lehrpersonen der PH Luzern soll angepasst werden Der Lohnrahmen für die Mitarbeitenden der PH Luzern ist zu eng gefasst, ein Teil der Angestellten fällt aus dem Rahmen. Mit einer Erweiterung soll mehr Rechtssicherheit entstehen. Susanne Balli 11.01.2022

Der Regierungsrat will die Besoldungsordnung für Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste anpassen. Er legt dem Kantonsrat eine entsprechende Botschaft vor. Die Anpassung betrifft den Lohnrahmen für die Lehrpersonen der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern.

Für die Einreihung von Lehrpersonen auf der Tertiärstufe legt die heute geltende Besoldungsordnung die Lohnklassen 26 bis 31 fest. Neu soll dieser Besoldungsrahmen die Lohnstufen 22 bis 35 umfassen. Gemäss der Botschaft beantragt die PH Luzern diese Anpassung des Lohnrahmens. Denn nicht alle der derzeit rund 800 an der PH Luzern beschäftigten Personen fallen in die heute geltenden Lohnklassen.

Im Unterschied zur Universität und zur Hochschule Luzern beschäftigt die PH Luzern nämlich auch rund 300 Praxislehrpersonen und Schulmentoratspersonen. Sie sind ergänzend zu ihrer Tätigkeit als Lehrpersonen der Volksschule im Nebenamt angestellt und unterstützen die Studierenden der PH Luzern in der praktischen Ausbildung. Für ihre Tätigkeit müssen sie nicht die Anforderungen an Lehrpersonen auf Tertiärstufe erfüllen und sind daher unterhalb der Lohnklasse 26 eingereiht.

Führungspersonen können nicht angemessen eingereiht werden

Zudem verhindert gemäss Botschaft die obere Begrenzung des heutigen Lohnrahmens für Lehrpersonen der Tertiärstufe auf Lohnklasse 31 eine angemessene Einreihung der Führungspersonen an der PH Luzern. Sie solle daher bei der Lohnklasse 35 festgelegt werden.

Die Erweiterung des Lohnrahmens habe eine «transparente und funktionsbezogene Struktur des Lohnsystems» zur Folge. Zudem werde eine Rechtsgrundlage für die Einreihung der Praxislehrpersonen und Schulmentoratspersonen geschaffen. Für sie steige damit die Rechtssicherheit.

Wie es in der Botschaft weiter heisst, resultieren aus den Anpassungen grundsätzlich keine Mehrkosten. Aber: «Die Festlegung der Funktionsumschreibungen in der zukünftigen Personalverordnung der PH Luzern kann bei einzelnen Funktionen Veränderungen der Einreihung in die Lohnklassen zur Folge haben.»

Vernehmlassung fiel mehrheitlich positiv aus

Die Anpassung der Besoldungsordnung war im Frühjahr 2021 in der Vernehmlassung. Gemäss Botschaft fielen die Vernehmlassungsantworten «mit einer deutlichen Mehrheit positiv aus». Die Sorge von Gemeinden, dass die Anpassung eine Verschlechterung der bisherigen Einreihung von Schulmentoratspersonen und Praxislehrpersonen zur Folge hat, verneint der Regierungsrat. «Die gegenwärtige Praxis soll beibehalten werden.» Dies bedeute, dass mit der Änderung der Besoldungsordnung weder eine Verschlechterung noch eine Verbesserung der bisherigen Einreihung für die Praxislehrpersonen (Lohnklasse 22) und Schulmentoratspersonen (Lohnklasse 25) einhergehe.