Kantonsrat Bürgerliche Luzerner Regierung eckt bei den eigenen Parteien an Die bürgerliche Mehrheit des Luzerner Kantonsrats hat die rein bürgerlich zusammengesetzte Regierung in der Oktobersession mehrfach korrigiert. Und es hätte noch schlimmer kommen können. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

Der Luzerner Regierungspräsident Marcel Schwerzmann, Finanzdirektor Reto Wyss und Gesundheitsdirektor Guido Graf (von links) konzentrieren sich in der Stadthalle in Sursee auf die Voten der Parlamentsmitglieder. Bild: Urs Flüeler/Keystone (15. März 2021)

Die aus Mitgliedern von Mitte, FDP und SVP bestehende bürgerliche Zweidrittelmehrheit des Luzerner Kantonsrats drückt am zweiten Tag der Oktobersession gegen den Willen der Regierung eine schnelle Steuersenkung durch. Das Gros des Parlaments verlangt bereits am ersten Tag die Schaffung von Fonds, um Klimaschutzmassnahmen finanzieren zu können – trotz gegenteiligem Antrag der Exekutive. Und kurz vor Abschluss der Session entscheidet das Parlament, die regierungsrätliche Beteiligungsstrategie sei zu überarbeiten – und schickt sie einstimmig zurück an den Absender.

Es sind also tiefe Gräben, welche die Session vom Montag und Dienstag offenbart hat. Zwischen der Regierung auf der einen Seite und den drei Parteien auf der anderen, denen Reto Wyss, Guido Graf (beide Mitte), Fabian Peter (FDP) und Paul Winiker (SVP) angehören. Mit Marcel Schwerzmann ist der fünfte Regierungsrat zwar parteilos, er politisiert aber auf wirtschaftsfreundlicher, liberaler Linie und wäre deshalb bei der FDP gut aufgehoben.

Hätte der Kantonsrat noch mehr Traktanden behandeln können, wären womöglich weitere Risse entstanden. So hätte die Regierung mit ihrer Haltung, das Stimmrechtsalter sei nicht von 18 auf 16 Jahre zu senken, Schiffbruch erleiden können. Und sie hätte vom Parlament trotz anderslautendem, eigenem Antrag den Auftrag fassen können, zur Anti-Stau-Initiative der JSVP einen Gegenvorschlag auszuarbeiten.

Bürgerliche bezeichnen Differenzen als «gar nicht so gross»



Adrian Nussbaum und Georg Dubach, die Fraktionschefs von Mitte und FDP, bezeichnen die Differenzen zwischen Regierung und bürgerlicher Parlamentsmehrheit bei der Steuerfussfrage als «gar nicht so gross». Dubach: «Das Parlament hat eine sofortige Reduktion auf 1,6 Einheiten gewollt, die Regierung einfach ein Jahr später.» Laut Nussbaum sind die Unterschiede zu SP, Grünen und GLP «weit grösser». Diese hätten zwar wie die Regierung für 2022 einem Steuerfuss von 1,65 Einheiten das Wort geredet, würden aber eine Senkung auf 1,6 Einheiten ab 2023 generell ablehnen.

Von einer «finanzpolitisch zwar wichtigen, im Gesamtkontext aber eher kleinen Abweichung» zur Haltung der Regierung spricht auch SVP-Fraktionschef Armin Hartmann. Die Differenz widerspiegle die unterschiedlichen Sichtweisen von Regierung und Kantonsrat, denn die Exekutive sei «naturgemäss etwas vorsichtiger, wenn es um Steuersenkungen geht».

Beim Klimafonds sind die unterschiedlichen Haltungen laut Nussbaum nicht dem fehlenden Gespür der Regierung geschuldet, sondern auf die unterschiedlichen Rollen zurückzuführen. Die Regierung habe finanztechnisch argumentiert, die Parlamentsmehrheit politisch, indem sie Mittel für die Klimapolitik priorisieren wollte. Das gelte auch für die Beteiligungsstrategie, wo das Parlament Erkenntnisse aus einem Gutachten zum VBL-Debakel sofort und nicht erst in vier Jahren habe einfliessen lassen wollen. Für Georg Dubach hingegen hat die Regierung bei diesem Geschäft «den Puls des ganzen Parlaments zu wenig gespürt».

Armin Hartmann spricht von einer «zufälligen Häufung von Differenzen, aus der sicher kein Zerwürfnis zwischen Exekutive und Legislative abgeleitet werden kann». Die Regierung müsse sich aber «den Vorwurf gefallen lassen, diesmal im Parlament zu wenig sondiert zu haben, wo die Stolpersteine liegen könnten».

Für die Grünen fehlt der Regierung der strategische Weitblick



Spürt die bürgerliche Regierung also den Puls des bürgerlichen Parlaments zu wenig? Für SP-Fraktionschef Marcel Budmiger und Grüne-Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch hat die Regierung mit der Ankündigung von zwei Steuersenkungen taktisch unklug gehandelt. Damit habe sie «Tür und Tor geöffnet für weitere Steuersenkungsgelüste», glaubt Bärtsch. Es falle ihr auf, dass der Regierung bei einigen politischen Dossiers der strategische Weitblick fehle.

Laut Claudia Huser kann man sich angesichts der gehäuften Korrekturen des Parlaments fragen, ob die Regierung die Meinung der Bevölkerung repräsentiere und ob sie den Puls der unterschiedlichen Gruppen noch fühle. Die Antwort gibt die Fraktionschefin der GLP gleich selber: «Die fünf bürgerlichen Männer bilden nicht die Vielfalt der Bevölkerung ab.»

Finanzdirektor Reto Wyss spricht von kleinen Unterschieden



Finanzdirektor Reto Wyss, der die regierungsrätliche Haltung beim Steuerfuss, den Klimafonds und der Beteiligungsstrategie vertrat, erachtet die Unterschiede zwischen Exekutive und bürgerlicher Parlamentsmehrheit als klein, da die Regierung bei den Finanzen grundsätzlich zurückhaltender sei. «Beim Steuerfuss beträgt die Differenz 0,05 Einheiten während eines Jahres. Der Entscheid des Kantonsrats ist also kein grundsätzlich anderer als unser Antrag.» Die Bürgerlichen stünden der Regierung in dieser Frage insgesamt näher als die Ratslinke, die grundsätzlich gegen Steuerreduktionen sei.

Bei den Klimafonds gehe es nicht um mangelnde Sensibilität der Regierung gegenüber diesem Thema, sondern um eine finanzierungstechnische Frage, so der Mitte-Regierungsrat. «Wir wollten die Mittel für Klimaschutzmassnahmen via ordentliche Budgets finanzieren, was eine höhere Flexibilität mit sich gebracht hätte. Das Parlament hat sich nun für den Weg via Fonds entschieden. Das akzeptieren wir.»

Das gelte auch für die Rückweisung der Beteiligungsstrategie. Die Regierung werde dem Wunsch des Kantonsrats nachkommen, die Empfehlungen aus dem Gutachten zu den Subventionsbezügen der VBL schon jetzt in der Strategie abzubilden. Wyss betont zudem, dass das Public Corporate Governance des Kantons Luzern in einem externen Gutachten als sehr gut beurteilt wurde. Unter Public Corporate Governance sind die Grundsätze bezüglich Steuerung und Organisation von verselbstständigten Unternehmen zu verstehen, die im Auftrag der öffentlichen Hand Leistungen und Aufgaben erbringen.

