Kanton Luzern: Bürgerliche wollen neue Finanzstrategie

Kantonsrat Bürgerliche wollen neue Finanzstrategie für den Kanton Luzern Die Luzerner Regierung muss ein neues Finanzleitbild erarbeiten, entscheidet der Kantonsrat. Und die Exekutive soll aufzeigen, wie sie mit den Schwankungen des Nationalbankgelds umgehen will. Lukas Nussbaumer 22.03.2022, 15.32 Uhr

Das geltende Finanzleitbild des Kantons Luzern stammt aus dem Sommer 2017. Höchste Zeit, es zu überarbeiten, findet die Mehrheit des Kantonsrats - und überwies am Dienstagnachmittag mit 87 zu 21 Stimmen aus dem Lager von SP und Grünen eine entsprechende Motion von Yvonne Hunkeler. Aufzeigen soll die Regierung in ihrem Planungsbericht auch, wie sich der Kanton Luzern steuerpolitisch positionieren will. Die Steuersätze, findet Hunkeler, sollen aber auf jeden Fall attraktiv sein.