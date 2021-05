Kantonsrat Das Krienser SVP-Urgestein Räto Camenisch tritt zurück SVP-Kantonsrat Räto Camenisch verabschiedet sich im Juni aus dem Kantonsrat. Der Krienser gehörte dem Parlament fast 20 Jahre lang an. Lukas Nussbaumer 10.05.2021, 09.24 Uhr

Räto Camenisch tritt aus dem Luzerner Kantonsrat zurück. Bild: PD

Der bald 76-jährige Krienser SVP-Politiker Räto Camenisch tritt im Juni aus dem Kantonsrat zurück, wie er am Montag am ersten Tag der Mai-Session des Luzerner Kantonsparlaments in Sursee bekanntgab. Der Arzt gehörte dem Kantonsrat zwischen 1995 und 2004 an und wieder seit 2011.