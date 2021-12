Pannensoftware für Luzerner Schulen: Das sagt der Regierungsrat

Kantonsrat «Der Anbieter muss das Produkt weiter optimieren»: Das sagt die Luzerner Regierung zur Pannensoftware für Schulen Bis August 2023 haben die Entwickler aus Sursee Zeit, um den Luzerner Regelschulen ein funktionierendes Programm auszuliefern, schreibt der Regierungsrat als Antwort auf einen Vorstoss. Derweil wird klar: Das Scheitern der Teilabnahme kam mit Ansage. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 21.12.2021, 00.01 Uhr

Blick ins Staffeln-Schulhaus in Luzern-Reussbühl. Die neue Schulsoftware kommt hier noch nicht zum Einsatz. Patrick Hürlimann (Luzern, 13. August 2020)

Ist das Projekt einer einheitlichen Verwaltungssoftware für alle Luzerner Schulen noch zu retten? Zweifel sind angebracht. Denn im Moment ist das Programm kaum nutzbar, weil Teile davon entweder zu langsam arbeiten oder noch gar nicht eingebaut sind. Die Folge: Eine Teilabnahme einzelner Module im August ist gescheitert, wie unsere Zeitung am Montag berichtete. Nun zeigen die Antworten des Regierungsrats auf eine Anfrage, die der Megger GLP-Kantonsrat Urs Brücker am 21. Juni eingereicht hat: Die Entwickler wollten die Teilabnahme noch nicht im August durchführen lassen – wohl wissend, dass die Software noch gar nicht so weit ist.

Konkret schreibt die Regierung: «Die Dienststelle Volksschulbildung hat darauf hingewirkt, dass im August 2021 die Teilabnahme der sieben vertraglich festgelegten Module erfolgt ist, obwohl der Lieferant die Teilabnahme vertagen wollte.» Von den sieben Modulen habe nur etwa die Hälfte den Anforderungen genügt. «Ebenso zeigt sich, dass die Performance der Software weiter optimiert werden muss.» Die weiteren Schritte würden nun geplant. Die Entwickler der Surseer Firma Base-Net Education AG haben unter anderem zwei Monate Zeit, um den Terminplan nachzubessern. Anvisiert werde ein Abschluss auf August 2023. Zur Erinnerung: Die Software hätte ursprünglich im Sommer 2019 eingeführt werden sollen.

Trotz anfänglicher Priorität: Musikschulmodul noch immer unreif

Die Projektleitung der Dienststelle Volksschulbildung hat laut der Regierung die richtigen Prioritäten gesetzt. Neben den allgemeinen Anforderungen wie Stammdaten, Fächer- und Klassenverwaltung und anderen seien die Module Tagesstrukturen, Schuldienste, Case Management und Musikschulen vorrangig behandelt worden, weil diese für die Gemeinden relevant seien. Allerdings: «Bereits an der ersten Sitzung der Projektsteuerung im Dezember 2018 zeigte sich aber, dass diverse Module (unter anderem Tagesstrukturen, Schuldienste, Case Management und Musikschulen) nicht als Standard vorlagen und im Sinne einer agilen Entwicklung vom Lieferanten programmiert werden mussten.» Bis heute weise das Modul Musikschulen nicht den erwünschten Reifegrad auf.

Die Mängel des Produkts konnten über die Teilabnahme im August und deren Protokolle festgehalten werden, wie die Regierung weiter schreibt. «Der Zusatzaufwand der Sekretariate würde wohl kein Problem darstellen, wenn das Produkt entsprechend zuverlässig funktionieren würde.» Mit der Aussage zeigt der Regierungsrat zwar Verständnis für den Mehraufwand an den Volksschulen. Aber eine entsprechende finanzielle Entschädigung, die über den ohnehin vorgesehenen Kostenteiler und den Kantonsbeitrag hinausgeht, sei nicht vorgesehen.

Dass die Gemeinden bereits ihren Pro-Kopf-Beitrag zahlen, sei denn auch ein Grund gewesen, den sogenannten Roll-out zu beschliessen; also das Programm den Gemeinden auszuhändigen. Hier sei «ein gewisser Druck vorhanden» gewesen, einen Start nicht weiter zu verschieben. Wäre aber klar gewesen, dass die Software die Teilabnahme nicht schaffen würde, hätte man mit dem Roll-out zugewartet. Von einem Projektabbruch will der Regierungsrat vorerst nichts wissen. «Ein Projektabbruch wird dann in Erwägung gezogen, wenn der Lieferant nicht in der Lage ist, das vertraglich zugesicherte Produkt hinsichtlich Güte und Termintreue zu liefern.» Vor einem Vertragsabbruch müssten vertraglich vorgesehene Einigungsverhandlungen geführt werden. Zudem sei dann unklar, welches Ersatzprodukt in Frage käme, das an allen Volksschulen eingesetzt werden könnte.

«Eigentlich ein totes Pferd»

Für Urs Brücker geben die Antworten nicht gerade Anlass zur Hoffnung, dass das Projekt noch ins Ziel kommt:

«Es handelt sich eigentlich um ein totes Pferd, für das der Kanton weiterhin neue Behandlungsmethoden sucht.»

Die Antworten würden auch neue Fragen aufwerfen. Zum Beispiel, wie die Software genau evaluiert worden sei. Zuerst schreibe die Regierung davon, eine Standardsoftware gesucht zu haben. Dann habe man sich trotzdem für ein neues Produkt entschieden. «Dabei handelt es sich mehr oder weniger um eine ausgebaute Adressverwaltung.»

Auch schreibe der Regierungsrat, dass die Mehrkosten nicht erhoben würden, die bei den Gemeinden entstehen. Dabei komme hier einiges zusammen: bei den Gemeinden, die schon auf Educase setzen und fleissig testen und rückmelden müssen, aber auch bei den anderen Kommunen, die für das neue Programm schon zahlen, aber auch für die Wartung der bisherigen Software. Mit Blick auf den nun genannten Abschlusstermin August 2023 summiere sich dieser Mehraufwand. Brücker könne sich deshalb vorstellen, mit einem Postulat zu fordern, dass der Kanton eine Kostenbeteiligung prüfen soll.

