Kantonsrat «Die Politik ist mir gar nicht verleidet» – dennoch beendet Helene Meyer-Jenni ihre Karriere Die langjährige Krienser Gemeindepräsidentin tritt per 7. Dezember aus dem Kantonsrat zurück. In lebhafter Erinnerung bleiben ihr die Diskussionen zur Salle Modulable. Dass sie nicht als Kandidatin für den Regierungsrat nominiert wurde, bedauert sie nach wie vor. Reto Bieri 30.11.2021, 15.50 Uhr

Sie sitzt zwar erst seit 2015 im Kantonsrat, doch die politische Erfahrung von Helene Meyer-Jenni ist immens. Seit der Wahl ins Krienser Gemeindeparlament vor 25 Jahren ist die 59-Jährige fast ununterbrochen in der Politik tätig. 2000 folgte der Sprung in den Krienser Gemeinderat, dem heutigen Stadtrat. Drei Jahre später wurde sie in den Kantonsrat gewählt. Aus diesem trat sie 2004 bereits wieder zurück, als sie die Wahl zur Gemeindepräsidentin von Kriens schaffte. Das sei unerwartet gekommen und ein historischer Moment gewesen, erinnert sich Meyer-Jenni. Mit ihr eroberte in Kriens das erste Mal eine linke Partei und eine Frau das prestigeträchtige Amt, das sie bis 2012 ausübte.

Helene Meyer-Jenni an ihrem Arbeitsort, der Kinderspitex Zentralschweiz an der Brünigstrasse in Luzern. Meyer-Jenni war für die SP im Kantonsrat und tritt nun zurück. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 24. November 2021)

Mit dem Rücktritt aus dem Kantonsrat per 7. Dezember beendet Meyer-Jenni ihre langjährige politische Karriere. Doch: «Die Politik ist mir gar nicht verleidet», betont sie im Gespräch mehrmals. «Ich netzwerke gerne und mag es sehr, am Puls des Geschehens zu sein», sagt Meyer-Jenni, die für ihre konziliante Art über die Parteigrenzen hinweg geschätzt wurde.

Die Gründe für das Aus liegen woanders. Durch die Coronapandemie habe die Arbeitsbelastung weiter zugenommen und auch die familiäre Situation habe sich verändert. Im Sommer ist das dritte Enkelkind zur Welt gekommen. «In diesem Frühjahr habe ich gemerkt, dass alles etwas viel wird.» Sie entschied sich, die Politik zu Gunsten ihres Berufs aufzugeben. Die gelernte Krankenschwester arbeitet seit 2015 als Geschäftsleiterin der Kinderspitex Zentralschweiz. Dort betreuen rund 35 Pflegefachfrauen jährlich etwa 200 schwerkranke und sterbende Kinder.

Bei der Salle Modulable liefen die Telefone heiss

Die Politik wurde Helene Meyer-Jenni in die Wiege gelegt: Ihr Grossvater sass für die Liberalen im Grossrat, wie der Kantonsrat früher hiess. Aufgewachsen ist sie in einer Bauernfamilie. Aus Kriens zogen ihre Eltern weg, als sie vier war. Als junge Familienfrau kehrte sie in die Gemeinde zurück. Das Leben in einem Mehrgenerationenhaushalt habe sie geprägt. «Man hilft einander gegenseitig und schaut füreinander, gerade wenn es jemandem schlecht geht.»

Akzente setzte Meyer-Jenni in der Bildungs- und Kulturpolitik. Besonders in Erinnerung bleibt ihr die lebhafte Debatte rund um die Salle Modulable. Der Kantonsrat lehnte den geplanten Theater-Neubau beim Inseli und die damit verknüpfte Millionen-Schenkung 2016 ab. Massgeblichen Anteil daran hatte die Nein-Parole der Kommission Erziehung, Bildung und Kultur, die Meyer-Jenni zwischen 2015 und 2019 präsidierte.

Ursprünglich befürwortete sie die Salle Modulable. Doch je länger sie sich damit auseinandergesetzt habe, desto kritischer sei sie geworden. «Vor der entscheidenden Sitzung liefen die Telefone heiss. Es war ein Ringen über die Parteigrenzen hinweg.» Für das aktuell geplante Projekt des Luzerner Theaters wünscht sie sich, dass es gelingt.

Keine Kandidatur aus Altersgründen

Prägend in ihren ersten Jahren als Kantonsrätin seien vor allem die massiven Sparmassnahmen gewesen. Besonders bei der Bildung und dem Sozialen Bereich wurde der Rotstift angesetzt, Klassengrössen erhöht, Unterstützungsleistungen und Schulstunden gestrichen. SP und Grüne versuchten, dies zu verhindern. «Wir haben im Parlament mit unseren vielen Anträgen die Bürgerlichen wohl genervt, es war aber äusserst wichtig.» Da es dem Kanton momentan finanziell wieder gut geht, fordert Meyer-Jenni Verbesserungen im Sozialen, in der Bildung und in der Kultur.

Im Sommer hat die SP angekündigt, bei den Regierungsratswahlen 2023 mit einer Frau antreten zu wollen. Mit ihrer Exekutiverfahrung wäre Meyer-Jenni eine ideale Kandidatin. Doch sie winkt ab. Aufgrund ihres Alters komme das nicht mehr in Frage. Dies sei bereits 2019 der Grund gewesen, nicht zu kandidieren. «Ich fühle mich zwar noch jung, spüre aber, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt.» Für ein Exekutivamt sollte man von einem Zeithorizont von acht bis zehn Jahren ausgehen, das könne sie aus Erfahrung sagen. Ein Amt in einer Stiftung oder einem Verein will sie künftig aber nicht ausschliessen.

Lange Wanderungen gemacht, um Niederlage zu verdauen

2015 hingegen war Helene Meyer-Jenni eine der Favoritinnen für den Regierungsrat. Sie scheiterte jedoch in der internen Ausmarchung an Felicitas Zopfi. Letztlich schaffte diese die Wahl nicht, die SP flog nach 56 Jahren aus der Regierung. Meyer-Jenni äussert sich nur zögerlich dazu und man spürt: Auch sechs Jahre danach bedauert sie die Nichtnomination. «Schade, dass ich damals nicht auf diesen Weg gehen konnte. Ich denke, ich hätte etwas zu bieten gehabt, doch meine Partei sah das anders.» Sie habe ein paar längere Wanderungen machen müssen, bis sie diese Niederlage verdaut hatte.

Nun freut sie sich auf Raum für Neues. Dazu passt der Orts-, beziehungsweise Stadtwechsel. Im Juni ist sie mit ihrem Mann von Kriens nach Luzern gezügelt. Nicht etwa aus Groll haben die beiden ihr altes Daheim verlassen, sondern weil sie ihr Haus an die Tochter und ihre Familie übergeben haben.

