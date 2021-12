Mitbestimmung für Luzerner Auslandschweizer bleibt eingeschränkt

Kantonsrat Die politische Mitbestimmung für Luzerner Auslandschweizer bleibt weiterhin eingeschränkt Auch künftig können die rund 5600 Luzernerinnen und Luzerner, die im Ausland leben, nicht kantonal und wählen und abstimmen. Die bürgerlichen Parteien haben ein entsprechendes Ansinnen versenkt. Reto Bieri 07.12.2021, 11.44 Uhr

Im Kanton Luzern können Auslandschweizerinnen und -schweizer zwar an nationalen Abstimmungen sowie den Nationalratswahlen teilnehmen, nicht jedoch über kantonale Vorlagen mitbestimmen oder an den Ständeratswahlen teilnehmen - und das wird auch künftig nicht möglich sein. Der Kantonsrat lehnte am Dienstag eine entsprechende Motion von Anja Meier (SP, Willisau) mit 72 Nein zu 35 Ja deutlich ab.

Ein Mann wirft in der Stadt Luzern einen Umschlag in eine Wahlurne. Symbolbild: Roger Grütter

Vergeblich versuchten SP, Grüne und GLP, ihre bürgerlichen Kantonsratskolleginnen und -kollegen vom Anliegen zu überzeugen. «Die rund 5600 im Luzerner Stimmregister eingetragenen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer können im Vergleich zur hier ansässigen Bevölkerung ihre staatspolitischen Rechte nur beschränkt ausüben, sie sind benachteiligt», sagte Anja Meier. Die Auswanderung habe sich in letzten Jahren verändert. «Die Mobilität ist stark angestiegen, die meisten bleiben nicht dauerhaft im Ausland, sondern arbeiten dort ein paar Jahre.» Die Verbindung zur Schweiz bleibe lebendig, die Verbundenheit grösser. «Dem muss der Kantonsrat Rechnung tragen», so Meier. Die Organisation der Auslandschweizer habe sich für die Motion ausgesprochen.

Ein Zeichen setzen für die Demokratie

Auch die Grünen und die Grünliberalen unterstützten das Anliegen. «Die politische Teilnahme soll grundsätzlich allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht werden, auch wenn sie im Ausland wohnen», sagte Grüne-Kantonsrätin Gertrud Galliker-Tönz aus Beromünster. Die Schweiz solle ein Vorbild für Demokratie und politische Mitsprache sein. «Setzen wir ein Zeichen für die Demokratie.»

«Auslandschweizer sollen über die gleichen Rechte verfügen wie Personen im Inland», sagte Simon Howald (GLP, Luzern). «Sie sind in der Regel hier geboren und aufgewachsen und kennen die Gegebenheiten.» Die Mitbestimmung soll trotz längerem Auslandaufenthalt möglich sein. Zehn Kantone ermöglichten ihren Bürgern bereits die umfassende Teilnahme an kantonalen Wahlen. «Luzern wäre also kein Vorreiter, sondern befände sich in bester Gesellschaft», so Howald weiter. Der zusätzliche Aufwand der kantonalen und der eidgenössischen Unterlagen im gleichen Versand sei überschaubar.

Motion nicht verhältnismässig und schwierig umsetzbar

Daniel Rüttimann hingegen unterstütze namens der Mitte-Fraktion die ablehnende Haltung des Regierungsrats. Der Hochdorfer Kantonsrat argumentierte, kantonale Abstimmungen hätten fast keine Auswirkungen auf Personen, die im Ausland leben. Die Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt sei nicht verhältnismässig und verwaltungstechnisch schwierig umzusetzen. Man könne das Anliegen allenfalls in fünf bis zehn Jahren nochmals aufgreifen, wenn das momentan sistierte E-Voting umgesetzt sei.

Die aktuelle Praxis habe sich bewährt, sagte Luzia Syfrig (FDP, Hitzkirch). «Wenn eine Person aus dem Kanton Luzern sich für die Auswanderung entscheidet, nimmt sie in Kauf, dass gewisse Rechte und Pflichten verloren gehen.» Auf Bundesebene gewähre die Schweiz richtigerweise das umfassende Stimm- und Wahlrecht. Mit der kantonalen Ausdehnung können Auslandschweizer über Sachgeschäfte bestimmen, die sie gar nicht betreffen.

«Ich habe selber zehn Jahre im Ausland gelebt»

Markus Schumacher (SVP, Emmenbrücke) bezweifelte, ob die Motion das richtige Mittel ist, um die Stimmbeteiligung bei den Auslandschweizerinnen und -schweizern zu erhöhen. Er wies zudem darauf hin, dass bei kürzeren Auslandaufenthalten der Wohnsitz beibehalten werden kann und damit auch die politischen Rechte und Pflichten. SVP-Regierungsrat Paul Winiker sagte, die aktuelle Lösung sei angebracht und pragmatisch, einen Mehrwert sehe die Regierung durch den Zusatzaufwand nicht.

Mit dem Argument, die Motion sei schwierig umsetzbar, stehle sich die Luzerner Regierung aus der Verantwortung, sagte hingegen Josef Schuler (SP, Hitzkirch). «Die Motion verlangt ja nichts Verrücktes. Auf nationaler Ebene dürfen Auslandschweizer wählen und abstimmen, das funktioniert gut.» Er habe selbst zehn Jahre im Ausland gelebt und sei immer sehr interessiert gewesen an lokaler und kantonaler Politik. «Es geht um mündige, erwachsene Schweizerinnen und Schweizer, die selbst entscheiden sollen, ob sie politisch mitwirken wollen. Wir dürfen ihnen diese Möglichkeit nicht nehmen.» Dafür hatte die Mehrheit des Kantonsrats allerdings kein Gehör.