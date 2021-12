Gewinne aus eingespiesenem Strom bleiben in Luzern steuerbar

Kantonsrat Gewinne aus eingespiesenem Strom bleiben im Kanton Luzern steuerbar Der Luzerner Kantonsrat stellt sich gegen die Steuerbefreiung von Einkünften aus Energielieferungen, die den Eigenverbrauch übersteigen. Dennoch soll die Regierung prüfen, wie Investitionen in Anlagen für die Erzeugung von erneuerbaren Energien gefördert werden können. Lukas Nussbaumer 07.12.2021, 15.36 Uhr

Wer im Kanton Luzern mehr Strom aus Photovoltaikanlagen ins Netz einspeist, als selbst benötigt wird, erhält vorerst keine Steuererleichterung. PD

FDP-Kantonsrat Thomas Meier aus Schenkon will die Produktion von aus erneuerbaren Energien stammendem Strom fördern – via Portemonnaie. Deshalb soll die Regierung seiner Meinung nach das Steuergesetz anpassen und die den Eigenverbrauch übersteigende Stromproduktion von den Steuern befreien. Das soll für Private genauso gelten wie für Firmen. Am Dienstag nun behandelte das Parlament die Motion des Schenkoner Unternehmers. Es wandelte die Motion nach angeregter Diskussion in ein weniger verbindliches Postulat um – mit 83 zu 23 Stimmen.