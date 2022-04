FDP-Politiker Jim Wolanin: Ein Rücktritt ohne Altlasten

Kantonsrat «Ich werde die Politik vermissen»: Jim Wolanin tritt ohne Altlasten zurück Jim Wolanin tritt Mitte Mai von all seinen politischen Ämtern zurück und übernimmt die Geschäftsleitung beim Zentrum für Soziales. Der 44-jährige FDP-Politiker hat dank grosser Kompromissbereitschaft erfolgreich politisiert. Auch deshalb fällt ihm der Abschied nicht leicht. Jonas Hess Jetzt kommentieren 29.04.2022, 19.00 Uhr

Die politische Karriere von Jim Wolanin ist vorbei. Zumindest auf Gemeindeebene hat der Neuenkircher seinen letzten Tag bereits hinter sich. Dem Kantonsrat bleibt der 44-Jährige nur noch bis Mitte Mai treu.

Jim Wolanin tritt per Ende April aus dem Gemeinderat Neuenkirch und auf die Mai-Session aus dem Kantonsrat aus. Im Bild steht er vor dem Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, seinem letzten Projekt. Bild: Patrick Hürlimann (Neuenkirch, 28. April 2022)

Auch wenn Wolanin schon im Januar auf seiner Website angekündigt hatte, er werde bald «zu neuen Ufern» aufbrechen, scheint die Zäsur in seinem Lebenslauf doch mehr an ihm zu nagen, als er das wohl gedacht hat.

«Ja, ich werde die Politik vermissen»

, sagt er beim Besuch in seinem Büro zwei Tage vor dem Rücktritt als Sozialvorsteher von Neuenkirch. Obwohl er nur noch wenige Stunden im Amt sei, werde er «bis zur letzten Minute vollen Einsatz geben». Wolanin ist wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, ihm sei die Politik verleidet.

«Ganz im Gegenteil, ich bin noch voll im Saft und gehe mit grosser Zufriedenheit aber auch mit Wehmut.»

Er habe sehr viel für seine Ämter gegeben und noch viel mehr zurückbekommen.

Während Wolanin bereits bei seiner Wahl zum Gemeinderat von Neuenkirch als damals 32-Jähriger sagte, dass er höchstens drei Legislaturen im Amt bleiben werde, kam für ihn der Rücktritt aus dem Kantonsrat unverhofft.

«Ich dachte eigentlich, dass ich dieses Amt behalten kann.»

Doch sein neuer Arbeitgeber, das Zentrum für Soziales in Hochdorf, forderte, dass Wolanin als Geschäftsführer politisch neutral auftreten muss. Obwohl er diese Haltung «absolut nachvollziehen» könne, sei ihm der Rückzug aus dem Rat, dem er für die FDP seit 2015 angehörte, «nicht ganz so einfach gefallen».

Ein Vorstosskönig mit Erfolg

Trotzdem sei nun ein guter Zeitpunkt, «um die Segel neu auszurichten», wie Wolanin das formuliert. Er habe seine Projekte im Gemeinde- wie auch im Kantonsrat abschliessen können. «Ich lasse keine Altlasten zurück.» Schwingt da etwas Stolz mit? «Stolz ist das falsche Wort, ich bin dankbar.» Besonders mit dem Projekt Ersatzbau Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti ist Wolanin sehr zufrieden. Ein Herzensprojekt sei das gewesen. Sieben Jahre habe er daran gearbeitet. Trotz Schwierigkeiten aufgrund der Pandemie, welche für Lieferverzögerungen während des Baus sorgte, habe man das Projekt im Zeitplan abschliessen können. Und noch erfreulicher für Wolanin: «Die Kosten lagen schlussendlich 1 Million unter dem veranschlagten Budget von 16,2 Millionen Franken.»

Aber nicht nur auf Gemeindeebene zieht Wolanin ein positives Fazit. Von seinen 19 eingereichten Vorstössen wurde im Parlament jeder überwiesen. Auch die Vorlagen in der Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit, wo er seit 2019 Präsident war, seien allesamt angenommen worden. Was war sein Erfolgsrezept? Er sei sehr themenvielfältig unterwegs gewesen. Von der Verlegung von Strommasten über die e-Police-Forderung, bis zu mehreren Vorstössen zum Asylwesen war alles dabei. Er habe stets versucht, Sachverhalte aufzugreifen, welche die Bevölkerung beschäftigen.

«Ich habe die Themen nicht anhand der Partei, sondern von Leuten aus meinem Umfeld gewählt.»

Dies habe immer wieder dazu geführt, dass er auf breite Unterstützung zählen konnte, so Wolanin. Zudem habe er zwar am meisten Vorstösse von allen in seiner Fraktion eingereicht, jedoch sei das politische Instrument trotzdem «immer das letzte Mittel» für ihn gewesen. Wolanin will sich auch nicht in das gängige Links-Rechts-Schema einordnen lassen. «Ich war einer, der regelmässig über Parteigrenzen hinaus Kompromisse suchte.» Dies habe auch viel Zeit in Anspruch genommen.

«An gewissen Vorstössen habe ich bis zu einem Jahr gearbeitet.»

Zum Regierungsrat reichte es nicht

Alles gelang aber auch Jim Wolanin nicht. Als er sich nach dem Rücktritt von Regierungsrat Robert Küng für den frei werdenden Sitz bewarb, musste er sich dem parteiinternen Herausforderer Fabian Peter geschlagen geben. Niederlagen müsse man sportlich nehmen. «Einmal schütteln und weitergehen», befindet Wolanin. Über die Gründe, warum es nicht gereicht hat, spricht der erfolgsverwöhnte Politiker nicht gerne. Es habe einfach nicht gepasst, sagt er knapp. Hat er als Sozialpolitiker nicht in das Muster eines massgeschneiderten FDP-Regierungsrats gepasst? Wolanin lächelt vielsagend, windet sich, entscheidet sich dann aber, nicht konkret zu werden. «Es gab mehrere Gründe, ich will dazu aber nichts sagen.»

Dass die Politik von Jim Wolanin nicht nur gut ankam, bestätigt er auch selber. Als er für einen Fussgängerstreifen vor dem Altersheim Lippenrüti kämpfte und eine Beschränkung auf 60 Stundenkilometern auf dem Kantonsstrassenabschnitt erkämpfte, erhielt er Post von erbosten Autofahrenden. Die Strassen seien zum Fahren da, hiess es beispielsweise. Wolanin nimmt es gelassen.

«Ich muss und will nicht immer jedem gefallen.»

Gefallen will er aber nochmals im Kantonsrat, wenn er am letzten Tag einen Vorstoss zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege über seine Kommission einreichen wird. Das Spezielle: Das Postulat stammt vom Jugendparlament. Dies wäre der erste Vorstoss aus diesem Parlament, welcher vom Kantonsrat überwiesen würde. Für Wolanin ist schon jetzt klar:

«Dieser Vorstoss kommt ganz sicher durch. Darauf würde ich eine teure Flasche Wein wetten.»

