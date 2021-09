Kantonsrat Kanton Luzern will den zunehmenden Freizeitverkehr besser koordinieren Da sich Wanderer und Biker vermehrt in die Quere kommen, sieht die Regierung Handlungsbedarf. Sie lehnt hingegen zusätzliche Tafeln mit Verhaltensregeln auf Wanderwegen ab. Reto Bieri 14.09.2021, 17.43 Uhr

Der Freizeitverkehr nimmt stetig zu, gerade in Zeiten von Corona. Kantonsrat Hans Lipp (Mitte, Flühli) hat deshalb den Regierungsrat in einem Postulat aufgefordert, aufzuzeigen, wie die verschiedene Freizeitnutzungen wie Wandern, Mountainbiking, Radfahren, E-Bike, Reiten, Winterwandern oder Schneeschuhlaufen in Zukunft besser aufeinander abgestimmt werden können.