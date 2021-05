Sursee Jetzt im Livestream: Die Session des Luzerner Kantonsrats Am Montag und Dienstag debattiert der Luzerner Kantonsrat in der Stadthalle Sursee. 10.05.2021, 08.50 Uhr

Die Luzerner Kantonsraete waehrend der Luzerner Kantonsratssitzung vom Montag, 15. Maerz 2021 in der Stadthalle in Sursee waehrend der Corona-Pandemie. (KEYSTONE/Urs Flueeler) Urs Flueeler / KEYSTONE

Die Session vom Montag und Dienstag wird von stundenlangen Diskussionen über Vorstösse geprägt sein. Traktandiert sind 63 Motionen, Postulate und Anfragen. 18 davon möchten die Volksvertreter dringlich behandeln, was die Regierung in zehn Fällen anders sieht.

So möchte die Exekutive nicht sofort über die Forderung reden, für die Vorbereitung der nächsten Phasen der Pandemie eine Projektorganisation einzusetzen. Bei den Sachgeschäften geht es neben der Erhöhung nicht rückzahlbarer Beiträge für in finanzielle Not geratene Unternehmen unter anderem um den 53-Millionen-Kredit für die Sanierung und den Ausbau der etwas mehr als zwei Kilometer langen Strasse durchs Ränggloch. Das letzte Wort dazu hat aufgrund der Kredithöhe das Stimmvolk.