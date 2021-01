Politik Der erste Sessionstag in der Surseer Stadthalle zeigt: Der Kantonsrat muss sich hier weniger bewegen als in Luzern Vom Kantonsratssaal in die Messe Luzern, von der Messe in die Surseer Stadthalle. Wegen der Coronapandemie haben die Luzerner Parlamentarier schon wieder einen neuen Tagungsort. Dass die Session in Sursee stattfindet, ist ein Novum. Roseline Troxler 25.01.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist eine Premiere in der Geschichte des Luzerner Kantonsrats: Erstmals tagt er in Sursee. Bis Mitte Jahr sollen die Sessionen im zweiten Zentrum des Kantons stattfinden. Erst zum zweiten Mal nach Sempach im Jahr 2001 tagt der Kantonsrat ausserhalb des Stadtgebiets.

Erstmals findet die Kantonsratssession in der Stadt Sursee statt. Tagungsort ist die Stadthalle. Bild: Pius Amrein (Sursee, 25. Januar 2021)

Die meisten der 120 Kantonsrätinnen und Kantonsräte haben es pünktlich durch die winterlichen Verhältnisse nach Sursee geschafft. Umgeben von Sprossenwänden, Basketballkörben, Ringen und einer leeren Zuschauertribüne startet um Punkt 9 Uhr die erste Session im neuen Jahr. Die Atmosphäre wirkt familiärer als in der eleganten, viel grosszügigeren Halle der Messe Luzern auf der Allmend, wo das Parlament wegen der Pandemie letztes Jahr tagte.

Weniger Fitness für die Parlamentarier

Ein Novum besteht nicht nur im Austragungsort. Die Parlamentarier brauchen im neuen Jahr weniger Fitness. Einige Kantonsräte hätten dies wohl wegen der tiefen Temperaturen begrüsst. Mussten die Politiker in der Messehalle in Luzern bei den Abstimmungen jeweils aufstehen und es wurde von Hand ausgezählt, leuchten nun auf einem Bildschirm grüne und rote Punkte auf. Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj (SP), deren Heimatort Sursee ist, testet zu Beginn gleich die digitale Abstimmungsanlage und die Sursee-Kenntnisse der Politiker.

Interessant: 76 Parlamentarier waren noch nie an der Gansabhauet, ein Surseer Brauch, der über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt ist. Immerhin offenbart die neue Anlage auch: 79 Kantonsräten gefällt der neue Austragungsort, 5 können sich mit dem neuen Setting weniger arrangieren. Gleich 30 Politiker enthalten sich – so viele Enthaltungen dürfte es heuer bei keiner anderen Abstimmung geben.

Eindrücke aus der Kantonsratssession in Sursee:

Für ihre Voten müssen die Parlamentarier zum zentralen Rednerpult marschieren. Den weitesten Weg haben erneut die linken Politiker. Ob aus Absicht, ist nicht bekannt. Zur Stärkung gibt es eine von den sechs Surseer Parlamentariern gesponserte Surseer Honiggans. Linksverkehr herrscht dafür auf den Treppen ins Obergeschoss.

Umgebung passt für Kantonsratspräsidentin zum Parlament

Eröffnet wird die Session von der Kantonsratspräsidentin mit einer Anekdote. 30 Jahre nach ihrer ersten Turnstunde in der Stadthalle dürfe sie hier die Session leiten. Sursee sei für sie eine wichtige Station in ihrem Leben gewesen. Ylfete Fanaj reiste 1991 aus dem Kosovo in die Schweiz ein. «Ich hatte vorher noch nie eine Turnhalle betreten und kam schon mit Turnkleidern in die Halle. Ich hatte weder Turntasche noch Turnschuhe dabei. Das hatte zur Folge, dass ich die weiteren Schulstunden in meinen Turnsachen verbringen musste.»

Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj (SP) bei der Eröffnung der ersten Session im neuen Jahr.

Bild: Pius Amrein (Sursee, 25. Januar 2021)

Ein neuer Sessionsort bringt laut Ylfete Fanaj immer auch eine neue Stimmung in den Ratsbetrieb. «Ich freue mich auf die Spannung von allen, wenn sie sich einfinden – wie bei einer neuen Schulklasse», so die Kantonsratspräsidentin im Vorfeld. Für Fanaj passt die Umgebung zum Kantonsrat, wie sie in der Eröffnungsrede festhält. «In dieser Halle wird sonst geschwitzt, gefeiert, debattiert, verhandelt, abgestimmt und gelacht – wie wir das auch während der Sessionen tun.»

Wie schon in der Messe Luzern gilt auch in der Stadthalle Sursee Maskenpflicht. Bild: Pius Amrein (25. Januar 2021)

Dass die Session stattfindet, ist nicht selbstverständlich – zumal Homeoffice-Pflicht gilt und Versammlungen von mehr als fünf Personen im Privaten nicht erlaubt sind. Fanaj begründete die Durchführung im Vorfeld unter anderem mit den vielen dringlich eingereichten Vorstössen zu den Härtefallmassnahmen. Ob auch die März-Session stattfindet, werde noch entschieden. «Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir mit der Coronasituation tragen.» Deshalb sei das Schutzkonzept überprüft und angepasst worden.

Externer Tag bedeutet Zusatzkosten von rund 60'000 Franken

Externe Sessionen bedeuten einen Zusatzaufwand. Ein Tag kostet rund 60'000 Franken, wie die Regierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage von Damian Hunkeler (FDP, Luzern) schrieb.

Gross ist die Freude über die Sessionspremiere bei der Surseer Stadtpräsidentin Sabine Beck-Pflugshaupt (CVP). «Heute ist ein historischer Tag. Es ist für Sursee eine grosse Ehre und Anerkennung, als zweites Zentrum des Kantons das Parlament und die Regierung hier begrüssen zu dürfen», sagt sie in ihrer Grussrede.

Die Surseer Stadtpräsidentin Sabine Beck freut sich, dass der Luzerner Kantonsrat erstmals in Sursee tagt.

Bild: Pius Amrein (25. Januar 2021)

Sie schliesst ihre Ausführungen nicht, ohne die Kantonsräte aufzufordern, der Zentrumsfunktion von Sursee Rechnung zu tragen und einen aktiven Austausch anzustreben.

Die Stadt Sursee habe alles darangesetzt, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, betont Ylfete Fanaj. «Wir sind der Stadt Sursee sehr dankbar.» Laut Stadtschreiber Bruno Peter hat sich Sursee früh um die Austragung beworben. «Die Geschäftsleitung des Kantonsrats hat sich für den Standort Sursee starkgemacht.» Die Einnahmen seien indes nicht Treiber für die Bewerbung gewesen. Aber Sursee sei froh um die Gebühren, sagt er, ohne Zahlen zu nennen.

Laut Sabine Beck hatte sich die Stadt erhofft, dass auch die hiesigen Gastrobetriebe von der Session hätten profitieren können. Die Sessionen finden bis Mitte Jahr in der Stadthalle Sursee statt. Vor kurzem wurde bekannt, dass das Parlament wohl bis im Juni 2022 ausserhalb des Kantonsratssaals tagen soll. Sabine Beck: «Wenn es gut läuft, freuen wir uns, wenn wir nicht das erste und letzte Mal Gastgeber sein dürfen.»

Stadthalle hat viel Erfahrung mit Anlässen

Christian Albisser ist Geschäftsleiter der Stadthalle Sursee. Auf Anfrage sagt er: «Schön, können wir nach gut einem Jahr endlich wieder einen grösseren Anlass bei uns durchführen.» Obwohl es sich für den Kanton Luzern um ein Novum handelt, ist die Vorbereitung in der Stadthalle laut Albisser nicht aussergewöhnlich. «Wir verfügen über viel Erfahrung mit Messen, politischen Veranstaltungen wie der Gemeindeversammlung der Stadt Sursee oder Konzerten.» Ein deutlicher Mehraufwand bedeute hingegen die Coronapandemie.