Pflege-Initiative Mitte Luzern: Verzögerung bei Gegenvorschlag

Kantonsrat Luzerner Gesundheitsdepartement braucht mehr Zeit für einen Gegenvorschlag zur Pflege-Initiative der CVP Die noch unter dem Namen CVP eingereichte «Privatpflege- und Betreuungs-Initiative» der Mitte kommt nicht recht vom Fleck. Nachdem das Parlament die Regierung vor einem knappen Jahr zurückgepfiffen hatte, klemmt es nun beim Gesundheits- und Sozialdepartement. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Wer freiwillig und unentgeltlich hilfsbedürftige betreut, soll gemäss Initiative belohnt werden. Bild: Getty

Sichtlich stolz reichten Mitte-Präsident Christian Ineichen, Ständerätin Andrea Gmür und acht weitere Parteigrössen am 15. März 2019 ihre «Privatpflege- und Betreuungs-Initiative» ein. Die Partei sammelte in einem Drittel der zur Verfügung stehenden Zeit mehr als 5000 Unterschriften für ein über alle Parteigrenzen hinweg gestütztes Anliegen: Wer freiwillig und unentgeltlich hilfsbedürftige Menschen pflegt und betreut, soll belohnt werden. Die Mitte wollte den Einsatz für pflegebedürftige Personen via Steuergesetz honorieren: mit einem jährlichen Abzug von 5000 Franken beim steuerbaren Einkommen.