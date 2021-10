Finanzen Luzerner Regierung ist gegen neue Klimafonds Der Regierungsrat will private Klima-Initiativen in Zusammenarbeit mit Dritten fördern. Das will sie aber nicht mit neuen Fonds sicherstellen. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 12.10.2021, 00.01 Uhr

Vor dem Regierungsgebäude an der Bahnhofstrasse in Luzern kam es im Frühling zu einer Protestaktion gegen den Klima- und Energiebericht der Luzerner Regierung. Bild: Urs Flüeler/Keystone (7. Mai 2021)

Wie soll der Kanton Luzern die langfristige Finanzierung von Förderbeiträgen an Private, welche Massnahmen zur CO 2 -Reduktion initiieren, sicherstellen? Mit dieser Frage wird sich der Kantonsrat in einer der nächsten Sessionen vertieft auseinandersetzen müssen. Grund ist eine Motion, die Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum namens seiner Fraktion eingereicht hat. Die Partei kann sich einen Klima-Innovationsfonds, ein eigenständiges Klima-Finanzierungsgefäss wie etwa eine Klimastiftung oder «ein anderes geeignetes Instrument» vorstellen.

Die Regierung listet in ihrer ausführlichen Antwort eine Reihe von Möglichkeiten auf. Eine Fondslösung jedoch lehnt sie entschieden ab. Die Finanzierung via Globalbudget biete die notwendige Flexibilität. Klar ist für die Exekutive aber, dass sie private Klima-Initiativen in Zusammenarbeit mit Dritten fördern will. Diese Zusammenarbeit solle voraussichtlich mit Leistungsvereinbarungen normiert werden. Die Motion der Mitte, so die Regierung weiter, sei deshalb als weniger verbindliches Postulat erheblich zu erklären.

Damit ist Adrian Nussbaum nicht einverstanden. «Aus heutiger Sicht gehe ich davon aus, dass wir an der Motion festhalten werden», sagt der Hochdorfer Jurist und Steuerexperte auf Anfrage. Wenn die Regierung schreibe, sie wolle private Klima-Initiativen fördern, begrüsse er dies. Der Kanton müsse aber ein verlässlicher Mitfinanzierer sein. «Privatinvestoren brauchen Sicherheit, welchen Beitrag sie vom Kanton einrechnen dürfen. Die heutigen Instrumente nehmen diese Forderung zu wenig auf», so der 2015 ins Parlament gewählte Politiker.

Eine Zusammenarbeit mit Dritten, wie sie die Regierung anstrebe, könne sich die Mitte «sehr gut vorstellen». Der Kanton müsse aber auch bei einer solchen Lösung eine aktive Rolle einnehmen, sagt Nussbaum weiter. Und er fordert:

«Der Kanton Luzern muss in der Klimapolitik Vorbild sein.»

Auch die FDP fordert einen Fonds

Einen Fonds verlangt auch Patrick Hauser. Damit soll die Finanzierung der Aufwendungen aus dem Klima- und Energiebericht verlässlich sichergestellt werden, verlangt der in Adligenswil wohnhafte FDP-Kantonsrat mit einer Motion. Der Fonds soll bis Ende 2050 befristet sein und über verschiedene Zuweisungen geäufnet werden, etwa aus den Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank, aus weiteren Mitteln vom Bund und aus Kantonsgeldern.

Auch davon will die Regierung nichts wissen, wie sie in ihrer Antwort schreibt. Diese ist bis auf den letzten Abschnitt deckungsgleich mit jener auf den Vorstoss der Mitte. Die Motion Hausers soll laut Regierung ebenfalls nur als Postulat – anders als jene der Mitte sogar nur teilweise – erheblich erklärt werden. Ob der Mitbesitzer des Hotels Schweizerhof damit einverstanden ist, lässt er offen. Er wolle zuerst mit Adrian Nussbaum und Korintha Bärtsch, der Co-Fraktionschefin der Grünen, reden. Bärtsch verlangt einen Fonds für das Energieförderprogramm.

Fonds für Energieförderprogramm ist laut Regierung überflüssig Vorstoss Die Grüne Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch verlangt in einer Motion «einen Fonds oder ein anderes geeignetes mehrjähriges Finanzierungsinstrument» für das Energieförderprogramm. Die Regierung will davon jedoch nichts wissen. Über das entsprechende Globalbudget bei der Dienststelle Umwelt und Energie bestehe ein ausreichender Handlungsspielraum. Die Motion soll deshalb bloss als Postulat teilweise erheblich erklärt werden. Laut der Regierung werden die Mittel für das Energieförderprogramm künftig zudem massiv erhöht. So stünden in der nächsten Zeit jährlich über 21 Millionen Franken zur Verfügung. Im laufenden Jahr sind es mit 11 Millionen nur etwas mehr als die Hälfte. Korintha Bärtsch sagt auf Anfrage, sie sei mit der Antwort der Regierung nicht zufrieden: «Wir brauchen eine eigene Klimakasse.» Die Regierung blende in ihrer Antwort aus, dass die Gelder in den letzten zwei Jahren jeweils bereits im September ausgeschöpft gewesen seien. «Wir müssen ein Anreizsystem haben, das kontinuierlich läuft. Ein Stop-and-go in der Energieförderung können wir uns nicht leisten.» (nus)

Wie Adrian Nussbaum kann auch Patrick Hauser der Idee von Leistungsvereinbarungen mit Dritten etwas Positives abgewinnen. «Solche Vereinbarungen können durchaus tauglich sein für die Verbindlichkeit der Zusammenarbeit», sagt der wie Nussbaum seit 2015 im Kantonsrat politisierende Freisinnige.