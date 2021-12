Anti-Stau-Initiative: Regierung muss Gegenvorschlag ausarbeiten

Kantonsrat Luzerner Regierung muss Gegenvorschlag zur Anti-Stau-Initiative der JSVP ausarbeiten Die Kapazität des kantonalen Strassennetzes soll sich an der Nachfrage des motorisierten Individualverkehrs ausrichten. Diese Forderung der JSVP kommt bei der Luzerner Regierung und links-grün schlecht an. Anders bei der bürgerlichen Mehrheit des Kantonsrats: Für sie ist zumindest ein Teil der Anti-Stau-Initiative nachvollziehbar. Lukas Nussbaumer 06.12.2021, 12.40 Uhr

Für die Luzerner Regierung ist der Fall klar: Die Anti-Stau-Initiative der JSVP steht im Widerspruch zum Strassengesetz, verursacht durch den Ausbau von Kantonsstrassen Mehrkosten und vernichtet wertvolles Kulturland, das für Strassen gebraucht würde. Deshalb sei das Volksbegehren ohne Gegenentwurf abzulehnen, teilte die Exekutive Ende März dieses Jahres mit. Eine Haltung, die immer noch gelte, wie Finanzdirektor Reto Wyss am Montag in der Kantonsratsdebatte in der Stadthalle Sursee bekräftigte. Der Mitte-Regierungsrat vertrat den für dieses Geschäft zuständigen, wegen eines positiven Coronatests jedoch abwesenden Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter.

Die JSVP will mit ihrer im Februar 2020 eingereichten Initiative das Strassengesetz ändern. Der Kanton Luzern soll die Leistungsfähigkeit von Strassen mit übergeordneter Bedeutung demnach an der Nachfrage des privaten motorisierten Verkehrs ausrichten, und die bestehenden Kapazitäten dieser Kantonsstrassen dürfen gemäss Initiativtext nicht reduziert werden.

Kommission hat «gewisses Verständnis» für Anliegen der JSVP

Das Anliegen der Jungpartei wird von der vorberatenden Kommission für Verkehr und Bau abgelehnt. Es stösst aber bei Teilen des Gremiums auf ein «gewisses Verständnis». So jedenfalls formulierte es Mitte-Kantonsrat Pius Kaufmann aus Wiggen. Er forderte von der Regierung im Namen der von ihm präsidierten Kommission das Ausarbeiten eines Gegenvorschlags. Eine Mehrheit könne nämlich «einen gewissen Unmut in Teilen der Bevölkerung nachvollziehen». Es stehe schliesslich niemand gerne im Stau, so Kaufmann weiter. In der Kommission stimmten neun Mitglieder für die Forderung nach einem Gegenvorschlag, vier dagegen.

Die Debatte im Parlament zeigte einen tiefen Graben zwischen SVP, FDP, Mitte auf der einen und SP, Grünen und GLP auf der anderen Seite. Die Bürgerlichen verlangten wie die vorberatende Kommission einen Gegenentwurf, die Ratslinke unterstützte die Regierung. Entsprechend fiel die Abstimmung aus: 73 Kantonsratsmitglieder plädierten für einen Gegenvorschlag, deren 41 lehnten einen solchen ab.

Gegenvorschlag soll Ja zur Initiative verhindern

Für Sabine Wermelinger (Flühli) und Daniel Gasser (Ebikon), welche die Argumente der FDP und der Mitte vertraten, braucht es vorab aus einem Grund einen Gegenvorschlag: Es drohe ein Ja zum Volksbegehren – wegen des Unmuts im Volk über Staus und aufgrund des breite Bevölkerungsteile ansprechenden Titels «Anti-Stau-Initiative». Sowohl Gasser als auch Wermelinger betonten gleichzeitig, ihre Fraktionen würden die Initiative ablehnen. Die Bevorzugung eines einzigen Verkehrsmittels sei weder zeitgemäss noch umsetzbar. SVP-Sprecher Franz Gisler aus Greppen sagte, der motorisierte Individualverkehr dürfe «nicht noch mehr an den Rand gedrängt werden». Es brauche einen griffigen Gegenvorschlag.

Eine Haltung, welche die Mitglieder von SP, Grünen und GLP nicht nachvollziehen konnten. Die alleinige Ausrichtung des Strassennetzes auf die Nachfrage des motorisierten Individualverkehrs sei unsolidarisch, sagte etwa SP-Sprecherin Isabella Schwegler-Thürig. Staus liessen sich nicht durch die Initiative, sondern durch das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel und das Bilden von Fahrgemeinschaften verhindern, argumentierte die Politikerin aus Reiden.

Initiative gefährdet Klimaziele

Als «absolut unvernünftig und klimaschädlich» bezeichnete die Grüne Judith Schmutz das Anliegen der JSVP. «Unsere Klimaziele sind nur erreichbar, wenn der motorisierte Individualverkehr reduziert wird», sagte die Kantonsrätin aus Rain. Unterstützung erhielt sie von GLP-Parlamentarier Andras Özvegyi aus Luzern. Die Initiative zeuge von der «hohen Inkompetenz ihrer Verfasser». Statt einen Gegenvorschlag zu fordern, würde man besser die politischen Kräfte bündeln und das Volksbegehren gemeinsam bekämpfen.

Josef Schuler (SP, Hitzkirch), Simone Brunner (SP, Luzern) und Korintha Bärtsch (Grüne, Luzern) stiessen ins gleiche Horn. Für Bärtsch existiert bereits ein Gegenvorschlag: das Konzept «Zukunft Mobilität Luzern», in dem die Regierung auf die Koordination der unterschiedlichen Infrastrukturen und der verschiedenen Verkehrsträger setzt. Darauf wies auch Regierungsrat Reto Wyss hin. Seiner Ansicht nach lässt sich den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit diesem Konzept ein Nein zur Initiative gut erklären.