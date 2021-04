Wie in den Kantonen Nidwalden und Zug sollen sich Restaurantgäste auch in Luzern am Abend an Heizpilzen wärmen können. Das verlangt der Schenkoner SVP-Kantonsrat Pius Müller in einem dringlichen Vorstoss – nicht zum ersten Mal.

Lukas Nussbaumer 23.04.2021, 05.00 Uhr