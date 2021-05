Steuersysteme Breit abgestützte Forderung: Luzerner Regierung soll beim Bund für die Abschaffung der Heiratsstrafe kämpfen Wer verheiratet ist, zahlt höhere Steuern als ein Paar ohne Trauschein. Riccarda Schaller, Co-Präsidentin der Luzerner GLP, will das ändern – und erhält Support von drei weiteren Parteien. Lukas Nussbaumer 20.05.2021, 05.00 Uhr

Im Kanton Luzern leben rund 82'500 steuerpflichtige Ehepaare. Wären sie nicht verheiratet, könnten sie viel Geld sparen. Dies deshalb, weil die Steuersätze von Bund, Kanton und Gemeinden in der Regel progressiv ausgestaltet sind. Das heisst: Je höher das Einkommen ausfällt, desto höher ist der Satz, zu dem es versteuert wird. Ein gut verdienendes, kinderloses Ehepaar zahlt so in der Stadt Luzern fast 9000 Franken höhere Steuern als ein Paar ohne Trauschein. Auch in den Nachbarkantonen Zug und Schwyz ist die Steuerbelastung zwischen einem verheirateten und unverheirateten Paar ungleich hoch.

Diese als Heiratsstrafe bekannte Ungleichbehandlung ist den FDP-Frauen ein Dorn im Auge. Sie haben deshalb Anfang dieses Jahres eine Volksinitiative lanciert, in der sie auf Bundesebene die Einführung der zivilstandsunabhängigen Individualbesteuerung fordern. Auf Bundesebene darum, weil die Individualbesteuerung nicht isoliert von einem Kanton eingeführt werden kann, da die Ehepaarbesteuerung im eidgenössischen Steuerharmonisierungsgesetz vorgegeben ist.

Einige Kantone haben die Heiratsstrafe dennoch faktisch abgeschafft oder zumindest minimiert: mit sogenannten Splittingmodellen. Die Einkommen der Ehepartner werden zwar zusammengezählt, aber nachher für die Bestimmung des Steuersatzes durch einen je nach Kanton unterschiedlich hohen Divisor geteilt. So wenden etwa Schwyz und Nidwalden ein Teilsplitting an, Aargau und St.Gallen ein Vollsplitting – das gemeinsame Einkommen wird halbiert und zu diesem tieferen Satz besteuert. Andere Kantone wie Luzern und Zug kennen Verheiratetentarife, die Ehepaare ebenfalls entlasten – aber in vielen Fällen nicht auf das Niveau von unverheirateten Paaren.

Postulantin ist selber von der Heiratsstrafe betroffen

Dasselbe Anliegen wie die FDP-Frauen verfolgt auch die GLP des Kantons Luzern. Riccarda Schaller, GLP-Kantonsrätin aus Malters und Co-Präsidentin ihrer Partei, fordert die Luzerner Regierung in einem eben eingereichten Postulat auf, sich beim Bund für die Einführung der zivilstandsunabhängigen Individualbesteuerung starkzumachen. Die Regierung solle zudem die potenziellen Auswirkungen der Individualbesteuerung auf die Luzerner Volkswirtschaft und den Finanzhaushalt analysieren. Der Bundesrat erarbeitet derzeit verschiedene Modelle, zu denen er die Kantone wohl noch in diesem Jahr anhören wird.

Riccarda Schaller ist verheiratet und arbeitet als Leiterin Gesundheitspolitik bei der Sanitas-Versicherung. Sie ist damit selber von der Heiratsstrafe betroffen. Ihre persönliche Situation sei aber nicht Antrieb gewesen für den Vorstoss, sagt sie auf Anfrage. Ihr gehe es um Gerechtigkeit und Gleichstellung. Die 44-Jährige begründet ihr Postulat wie folgt:

«Ganz viele Menschen leben nicht mehr im vor Jahrzehnten gängigen Familienmodell, in dem der Mann arbeitet und die Frau sich zu Hause um die Kinder kümmert. Die Politik muss die Realität abbilden und Ungerechtigkeiten beseitigen.»

Mehr Gerechtigkeit für Frauen

Ungerecht behandelt würden durch das geltende Steuersystem in erster Linie Frauen. Denn durch die gemeinsame Veranlagung der Einkommen resultiere für die zweitverdienende Person – in rund 90 Prozent der Fälle sind das Frauen – ein höherer Steuersatz, als wenn diese alleinstehend wäre. Das führe in manchen Fällen dazu, dass sich der Wiedereinstieg in den Beruf oder die Erhöhung des Pensums für verheiratete Frauen vielfach nicht lohne – «der Mehrverdienst fällt den höheren Steuern zum Opfer». Eine Studie von Ecoplan zeige, dass bei einer Individualbesteuerung mit einer Zunahme von 40'000 bis 60'000 Vollzeitstellen zu rechnen ist. «Es könnten also rund 300'000 Frauen ihr Pensum erhöhen», folgert Schaller. Die Individualbesteuerung verfüge im Vergleich mit anderen Systemen wie Splitting-Modellen denn auch über das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Eine Individualbesteuerung hätte laut Schaller zudem volkswirtschaftliche Vorteile, so eine Zunahme der Beschäftigung, bessere Karrieremöglichkeiten und Löhne sowie höhere Absicherungen der Frauen im Alter. Deshalb sei ihr Postulat auch «kein rein parteipolitisch geprägtes, sondern eines, das die Gleichstellung von Mann und Frau zum Ziel hat». Schaller glaubt auch, die Einführung der Individualbesteuerung auf Bundesebene würde die Kantone

«dazu bringen, die notwendigen steuerlichen Anreize zu schaffen, damit sich Arbeit für beide Ehepartner lohnt».

Mitunterzeichnet wurde Schallers Vorstoss von den Mitgliedern ihrer Fraktion, der SP, der Grünen und der FDP. Treten diese Fraktionen geschlossen auf, wird das Postulat eine Mehrheit erreichen, denn die vier Parteien halten im 120-köpfigen Luzerner Kantonsrat 64 Sitze.

CVP-Fraktionschef spricht von einem «Bürokratiemonster»

Die anderen 56 Mandate werden von der CVP (34) und der SVP (22) besetzt. Auf ihre Unterstützung kann die seit Anfang dieses Jahres im Kantonsrat wirkende Politikwissenschafterin nicht zählen, wie die Fraktionschefs Adrian Nussbaum und Armin Hartmann auf Anfrage sagen. Für CVP-Leader Nussbaum ist Individualbesteuerung nämlich «keine Lösung, sondern in erster Linie ein unnötiges Bürokratiemonster». Dies deshalb, weil sich die Zahl der Steuererklärungen und -veranlagungen auf einen Schlag erhöhen würde, was bei den kantonalen und kommunalen Behörden zu einem Mehraufwand führen würde.

Gemäss dem Juristen und Steuerexperten ist eine Individualbesteuerung auf kommunaler und kantonaler Stufe unnötig, weil sich das bisherige Steuersystem bewährt habe und die Kantone die Heiratsstrafe nicht mit Individualsteuern, sondern mit Splittingmodellen oder Verheiratetentarifen abgeschafft hätten. Die CVP fordere schon lange, der Bund solle dies den Kantonen gleichtun. Damit spricht Nussbaum eine 2016 vor dem Volk gescheiterte Initiative seiner Partei zur Abschaffung der Heiratsstrafe an. Eine neue Initiative ist geplant, erhält nun aber durch jene der FDP-Frauen Konkurrenz.

Für den CVP-Politiker aus Hochdorf spricht ein weiterer Punkt gegen den Vorstoss Schallers: Die Kantone hätten in früheren Vernehmlassungen einen Systemwechsel grossmehrheitlich abgelehnt. Nussbaum glaubt:

«Ein Vorpreschen von Luzern würde viele Kantone vor den Kopf stossen.»

SVP-Fraktionschef traut der FDP nicht über den Weg



SVP-Fraktionschef Armin Hartmann hat Schallers Vorstoss wie Nussbaum nicht unterschrieben. Seine Fraktion sei gegenüber einer Individualbesteuerung grundsätzlich ebenfalls kritisch eingestellt, so der Schlierbacher Ökonom. Dies auch deshalb, weil ein Wechsel des Systems Steuerausfälle zur Folge hätte. Hartmann geht davon aus, dass der Vorstoss auch von der Regierung kritisch betrachtet wird. «Und dann bin ich mir nicht mehr so sicher, ob die FDP an ihrer befürwortenden Haltung festhält», mutmasst der Unternehmer.

Die Regierung äussert sich usanzgemäss nicht zu hängigen Vorstössen. Laut Yasmin Kunz, Kommunikationschefin beim Finanzdepartement, hat die Dienststelle Steuern bis jetzt nicht analysiert, zu welchen Ausfällen der Wechsel zur Individualbesteuerung führen würde. «Solche Berechnungen machen erst Sinn, wenn auf Bundesebene die Eckwerte einer Individualbesteuerung festgelegt beziehungsweise zumindest absehbar sind», sagt Kunz.