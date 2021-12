Regierung soll sich für Frauen-Fussball-EM in Luzern einsetzen

Kantonsrat Luzerner Regierung soll sich für Frauen-Fussball-EM in der Zentralschweiz stark machen Die Luzerner Mitte-Kantonsrätin Claudia Wedekind fordert die Regierung auf, sich für eine Kandidatur für die Frauen-Fussball-EM in der Zentralschweiz stark zu machen. Das Anliegen ist auch für den Gesamt-Kantonsrat dringlich. Lukas Nussbaumer 06.12.2021, 08.47 Uhr

Die Frauen-Fussball-EM soll 2025 in der Zentralschweiz stattfinden. Dieser Meinung ist die Luzerner Mitte-Parlamentarierin Claudia Wedekind. Die Politikerin aus Ermensee will die Regierung deshalb mit einem dringlichen Postulat auffordern, sich für den Durchführungsort Zentralschweiz einzusetzen.

Die Schweizer Frauen Nati setzte sich in der WM-Quali gegen Italien durch. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Anderer Meinung ist die SVP-Fraktion, wie Sprecherin Jasmin Ursprung (Udligenswil) am Montag an der Session in der Stadthalle Sursee sagte. Das Anliegen könne gut in der Session von Ende Januar behandelt werden, sei also nicht dringlich. Für die Dringlichkeit des Vorstosses plädierte Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mitte). Das wirkte: Das Parlament hiess die Dringlichkeit nach kurzer Diskussion mit 92 Ja- zu 21 Nein-Stimmen gut.

Meilenstein für Wirtschafts- und Tourismusstandort Luzern

Laut Wedekind spielen in der Schweiz 21’000 lizenzierte Fussballerinnen. Sie seien ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Ausserdem sei die Schweizer Frauennationalmannschaft stark positioniert und spiele im Sommer 2022 an der Europameisterschaft in England gegen die ganz Grossen wie die Niederlande oder die Olympia-Zweiten aus Schweden.

Ein Fussballturnier von europäischer Bedeutung wäre laut Wedekind ein «Meilenstein für den Frauenfussball und auch für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Luzern und Zentralschweiz». Ein frühes politisches Bekenntnis Luzerns sei ein wichtiger Schritt zur Unterstützung des Schweizerischen Fussballverbands für eine erfolgreiche Kandidatur für die Frauen-EM 2025.