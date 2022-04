Kantonsrat Luzerner SP fordert Partnerschaft mit ukrainischer Provinz Der Kanton Luzern soll eine Partnerschaft mit einer Region in der Ukraine anstreben, die besonders stark vom Krieg betroffen ist. Dafür hinterfragt die SP die Kontakte Luzerns nach China. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

SP-Präsident und Kantonsrat David Roth reicht demnächst ein Postulat ein, in dem er von der Luzerner Regierung den Aufbau einer Partnerschaft mit einer besonders stark vom Krieg betroffenen ukrainischen Provinz verlangt. Ziel solle insbesondere die Hilfe beim Wiederaufbau nach dem Angriffskrieg der Russen sein. Anzustreben sei aber auch ein kultureller Austausch. «Wir können so kurzfristig ein Zeichen setzen und langfristig ein Versprechen der Solidarität abgeben», sagt Roth.

Es gebe ganz viele Kooperationsmöglichkeiten beim Wiederaufbau, etwa bei Fragen der öffentlichen Infrastruktur, der Versorgung mit Wasser und Strom oder beim öffentlichen Verkehr. Aus der Verbundenheit in Krisenzeiten könne aber auch ein fruchtbarer Austausch und eine gegenseitige Bereicherung nach der Rückkehr zur Normalität werden. Roth glaubt auch, der von der ganzen Fraktion unterstützte Vorstoss sei mehrheitsfähig. Der Kantonsrat habe in der März-Session schliesslich bewiesen, wie wichtig ihm die Solidarität mit der Ukraine sei. Das Parlament erhöhte die von der Regierung vorgeschlagene Summe von 120'000 Franken auf rund 420'000 Franken.

Regierung soll Strategie zu Aussenbeziehungen überarbeiten

Kritisch sieht Roth dagegen die bestehende Kooperation mit der rund 80 Millionen Einwohner zählenden chinesischen Provinz Jiangsu. Diese scheine derzeit etwas eingeschlafen zu sein. Das sei angesichts der Probleme, die sich aus der Abhängigkeit von Autokratien ergeben würden, auch nicht unbedingt zu bedauern. «Die Regierung sollte die Partnerschaft mit Jiangsu deshalb bei der Überarbeitung ihrer Strategie zu den Aussenbeziehungen des Kantons überarbeiten», fordert Roth.

Wie das zuständige Justiz- und Sicherheitsdepartement auf Anfrage mitteilt, ist der Austausch mit Jiangsu in den letzten zwei Jahren tatsächlich fast komplett ausgeblieben – wegen Corona. «Sehr geschätzt worden» sei von den Behörden in China eine von Wirtschaftsdirektor Fabian Peter Anfang Dezember 2021 gesendete Video-Grussbotschaft, heisst es. Peter meldete sich anlässlich des Zehn-Jahre-Jubiläums des Freundschaftsmemorandums, das die Regierung in Eigenregie abschloss. Damals wollte die Regierung die Aussenbeziehungen zu Jiangsu zusammen mit der Wirtschaftsförderung intensivieren.

Freundschaft führte schon zu Firmenansiedlungen

Das ist denn auch passiert, wie Ivan Buck, Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern, sagt. Er selber und auch sein Vorgänger Walter Stalder sind mit Robert Küng, dem Vorgänger von Fabian Peter, nach Jiangsu gereist und haben sich mit den dortigen Behörden getroffen. In nächster Zeit seien wegen der Reisebeschränkungen jedoch keine Aktivitäten geplant.

Doch haben diese Besuche auch etwas gebracht? Buck sagt, die Erfolge seien «sehr schwer zu quantifizieren». Eine wirklich gute Beziehung in China aufzubauen, brauche Zeit. Aus den Kontakten hätten sich aber auch schon Firmenansiedlungen ergeben, so jene von Fosun Pharma und Porton Pharma, die ihre Europa-Niederlassungen in Luzern aufgebaut hätten. Eine gute Beziehung zu China sei auch aus Sicht von exportorientierten Luzerner Firmen und des Tourismus wichtig. Die Partnerschaft mit Jiangsu helfe zudem bei der Beziehung zur chinesischen Botschaft. Erst im August 2021 besuchte der chinesische Botschafter Wang Shihting Finanzdirektor Reto Wyss und den Lifthersteller Schindler in Ebikon. Auch Ivan Buck war bei diesem Treffen dabei.

Erwin Rast, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, sagt zur Forderung der SP, die Partnerschaft mit den Chinesen sei zu überdenken: «Die Schwerpunkte und Ausgestaltung der wirtschaftlichen Beziehungen werden regelmässig evaluiert, so auch diese Partnerschaft.» Dazu stehe das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement im Austausch mit der Wirtschaftsförderung und dem Bund.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen