Luzerner SVP will Gastrobetriebe entlasten

Kantonsrat Luzerner SVP will Gastrobetriebe jährlich um 1,9 Millionen Franken entlasten Wirtinnen und Wirte müssen im Kanton Luzern Jahr für Jahr Abgaben zahlen. Damit soll jetzt Schluss sein, findet SVP-Präsidentin Angela Lüthold. Die Unterstützung für ihr Anliegen ist überschaubar, auch wenn andere Parteien Gesprächsbereitschaft signalisieren. Lukas Nussbaumer 06.04.2022, 05.00 Uhr

Luzerner Gastrobetriebe brauchen eine Bewilligung – und zahlen für diese jedes Jahr Gebühren. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Wer im Kanton Luzern eine Beiz führen will, braucht anders als in Zug oder Schwyz ein Wirtepatent. Eine andere Praxis als Nachbarkantone wie Nid- oder Obwalden verfolgt Luzern auch bei den Bewilligungsgebühren. Gastronomen müssen jährlich zwischen 200 und 4000 Franken bezahlen, abhängig unter anderem von der Grösse und Lage ihres Betriebs.

Hoteliers müssen noch etwas tiefer ins Portemonnaie greifen und dem Kanton jährlich zwischen 300 und 6000 Franken abliefern. Auch Discos und Getränkehändler werden jährlich zur Kasse gebeten. In Ob- und Nidwalden zieht der Kanton nur eine einmalige Gebühr ein. Andere Kantone wiederum haben das Gebührenwesen im Gastrobereich den Gemeinden abgetreten, so Glarus. Oder sie überlassen wie Graubünden den Gemeinden die einmalige Bewilligungsgebühr und verlangen jährliche Alkoholabgaben, die von der Menge der ausgeschenkten Spirituosen abhängig sind.

Für die Luzerner SVP-Präsidentin und Kantonsrätin Angela Lüthold ist eine jährliche Bewilligungsgebühr «unverständlich», wie sie in einer kürzlich eingereichten Motion schreibt. Schliesslich habe der Kanton nur einmal, nämlich beim Ausstellen der Bewilligung, einen Aufwand. «Nachher müssen Wirtinnen und Wirte Jahr für Jahr eine Abgabe zahlen, ohne dass sie eine Gegenleistung erhalten», sagt die 64-Jährige, die das Wirtepatent besitzt und vor mehr als 20 Jahren selber einen Restaurant- und Hotelbetrieb in Sarnen geführt hat.

Neuer Vorschlag: Einmalige Abgabe, die den Aufwand widerspiegelt

Dass sie ihren Vorstoss ausgerechnet jetzt einreicht, begründet die Unternehmerin aus Nottwil mit Corona:

«Die Restaurant-, Hotel- und Klubbranche wurde von der Pandemie gebeutelt. Sie muss entlastet werden.»

Ganz gebührenfrei sollen Betreibende von Restaurants und Hotels aber nicht werden. Lüthold schlägt im Gastgewerbegesetz eine einmalige Abgabe vor, die dem Aufwand der Behörden für die Erteilung der Bewilligung entspricht. Der Kantonsrat hat in den letzten Jahren Vorstösse, die in eine ähnliche Richtung zielten, abgelehnt (siehe Box).

An Polizeistunde und Kantonsgebühren festgehalten Ruedi Stöckli aus Meierskappel, heute Präsident des Wirtedachverbands Gastro Luzern und früher Kantonsrat für die SVP, nahm 2002 einen ersten Anlauf, um die Gebührenlast für Gastronominnen und Gastronomen zu senken. Er wollte die Polizeistunde abschaffen, was zu einem Rückgang der Abgaben von rund 500'000 Franken pro Jahr geführt hätte. Grund für diesen Ausfall: Für die Ausdehnung der auf 0.30 Uhr festgesetzten Sperrstunde werden im Kanton Luzern Gebühren fällig, die jährlich bis zu 5000 Franken betragen. Die Regierung und das Parlament lehnten die Motion unter anderem deshalb ab, weil der Tourismusförderung dadurch jährlich 250'000 Franken entgangen wären. Damals betrug die Abgabe an den Tourismus noch 50 und nicht wie heute 80 Prozent. Stöcklis Parteikollege Daniel Keller scheiterte 2014 mit seinem Anliegen, die Gebühren aus den Verlängerungen den Gemeinden zukommen zu lassen. Er begründete seinen Vorstoss damit, die Gemeinden seien immer mehr dem Druck ausgesetzt, teilweise Sicherheitsaufgaben übernehmen zu müssen. Letztlich wurde der von einer Motion in ein Postulat umgewandelte Vorstoss des Udligenswilers mit 52 zu 50 Stimmen knapp abgelehnt. (nus)

Fände Lütholds Motion eine Mehrheit, würde das zu jährlichen Ausfällen von ungefähr 1,9 Millionen Franken führen. So hoch waren die Gebühren aus der jährlichen Bewilligungsabgabe in den Jahren vor Corona. Zusammen mit Abgaben aus Einzelanlässen und Verlängerungen kamen vor der Pandemie jährlich Gebühren von 3,1 Millionen Franken zusammen. 2020 und 2021 lagen die Einnahmen aus der jährlichen Bewilligungsabgabe nur noch bei 1,16 Millionen Franken. Dies auch deshalb, weil Restaurants, Hotels und Verpflegungsständen 50 Prozent der Gebühren erlassen wurden, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement auf Anfrage mitteilt.

Hauptsächlich betroffen von einer Streichung der jährlichen Bewilligungsabgaben wäre aber nicht die Kasse des Kantons, sondern jene der Tourismusförderung: In diesen Topf fliessen gemäss Tourismusgesetz in der Regel 80 Prozent der Bewilligungsabgaben, in Jahren ohne Pandemie also etwa 1,5 Millionen Franken.

Präsident von Gastro Luzern schätzt die geltende Regelung

Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern, zeigt sich vom Vorstoss «etwas überrascht». Er glaubt, die Forderung sei «nicht mehrheitsfähig», weil sich die aktuelle Regelung mit der Abschöpfung für die Tourismusförderung bewährt habe. «Und wenn sich im Kanton Luzern etwas eingespielt hat, wird es nicht so schnell über den Haufen geworfen», sagt der frühere Wirt des Landgasthauses Strauss in Meierskappel, der zwischen 1999 und 2019 im Kantonsrat für die SVP politisierte.

Bei den fünf Parteien, die neben der SVP im Kantonsrat vertreten sind, stösst Angela Lütholds Motion auf unterschiedliche Resonanz. FDP und SP lehnen sie ab, Mitte und GLP zeigen sich zumindest gesprächsbereit, und die Grünen wollen laut Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch vor einer Aussage zuerst weitere Abklärungen treffen.

Mitte eher skeptisch, FDP strikt gegen Abschaffung

Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum verschliesst sich einer Diskussion über die Bewilligungsabgaben nicht grundsätzlich. Er ist jedoch der Ansicht, die Belastung durch Corona als Grund für den Vorstoss heranzuziehen, sei «etwas gesucht». Schliesslich sei die Branche mit Härtefallhilfen und anderen Massnahmen unterstützt worden. Auch sei zu berücksichtigen, dass der Grossteil der Bewilligungsabgaben in die Tourismusförderung fliesse. Das Fazit des Hochdorfers lautet deshalb: «Aus heutiger Sicht stehen wir dem Anliegen eher skeptisch gegenüber.»

Klare Ablehnung signalisiert FDP-Fraktionschef Georg Dubach: «Eine Abschaffung kommt für uns nicht in Frage. Sie würde zu einer Finanzlücke bei der Tourismusförderung führen.» Auch der Trienger Kantonsrat verweist auf die während der Pandemie erfolgte Unterstützung der Branche. Das Argument von Angela Lüthold, der Kanton erhalte jedes Jahr Abgaben, obwohl er nur einmal eine Leistung erbringe, greife zu kurz. Der Kanton überprüfe beispielsweise auch die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorgaben.

Vorstoss ist für GLP «sicher prüfenswert»

Der Adligenswiler SP-Kantonsrat Jörg Meyer, der Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben ist, pflichtet Georg Dubach bei: «Wir sehen nicht ein, warum mit dem Verweis auf Corona laufend neue Begehrlichkeiten gestellt werden. Da immer noch Härtefallgelder abgerechnet werden können, braucht es keine weitere Entlastungsmassnahme.»

GLP-Fraktionschefin Claudia Huser bezeichnet den Vorstoss als «sicher prüfenswert. Wie bei einer Baubewilligung scheint es korrekt, wenn die Gebühr pro Betrieb einmal eingezogen wird». Für weitere Kosten, etwa für Abfallentsorgung oder Sicherheit, würden jährlich Steuern erhoben. Gleicher Ansicht wie Adrian Nussbaum, Georg Dubach und Jörg Meyer ist sie in Bezug auf die Begründung, die von Corona gebeutelte Branche brauche Entlastung: «Das ist für mich falsch. Dafür gab und gibt es Härtefallgelder.» Falls die jährliche Gebühr abgeschafft werden soll, dann weil sie nicht mehr sinnvoll sei – und nicht als indirekte Subvention.

