Kantonsrat Neuer Angriff auf Kleinparteien: Luzerner SVP will Listenverbindungen abschaffen Bei Wahlen im Kanton Luzern soll künftig auf Listenverbindungen verzichtet werden, so die Idee der SVP. Support erhält sie von der FDP – und von einzelnen Mittepolitikern. Lukas Nussbaumer 14.12.2020, 05.00 Uhr

Im Innern des Regierungsgebäudes am Tag der Kantonsratswahl 2019.

Bild: Boris Bürgisser

Der Stadtluzerner SVP-Präsident und Kantonsrat Dieter Haller lanciert eine Idee, mit der 2012 die FDP Schiffbruch erlitten hat: die Abschaffung von Listenverbindungen bei kantonalen Wahlen und die Beschränkung auf eine Unterliste pro Partei. Während die entsprechende Motion vor acht Jahren vom damaligen FDP-Präsidenten und heutigen Nationalrat Peter Schilliger eingereicht wurde, hat nun Haller einen ähnlich lautenden Vorstoss verfasst. Parallelen gibt es auch beim Support: Fast alle Kantonsräte der beiden Parteien unterstützen das Vorhaben, dazu mit Markus Gehrig und Norbert Schmassmann zwei CVP-Parlamentarier sowie mit Simon Howald einer von der GLP.

Wer vergangene Wahlen betrachtet, kommt schnell zur Erkenntnis, dass SVP und FDP mit Listenverbindungen keine guten Erfahrungen gemacht haben. Die FDP verlor ihren zweiten Nationalratssitz im Oktober 2019 trotz dem Pakt mit der CVP, und auch die SVP büsste eines ihrer drei Mandate ein, weil sie wie üblich allein in die Wahlen steigen musste. Das Gegenteil erfahren haben CVP und GLP. So konnte die CVP ihre drei Sitze in der Grossen Kammer 2015 und 2019 nur halten, weil sie Kooperationen mit den Freisinnigen (zweimal) und 2015 auch mit EVP und BDP eingegangen war (siehe Grafik und Kasten am Ende des Beitrags).

Motionär Haller: «Sitzverteilung ist für die Wähler nicht nachvollziehbar»

Dieter Haller sagt, es gehe ihm nicht um das Schaffen von Vorteilen für die eigene Partei, sondern um mehr Übersichtlichkeit. «Ohne Listenverbindungen sind Wahlen eine klare Sache und transparenter», sagt der Unternehmer. Das sei heute nicht der Fall, da bei Verbindungen wahltaktische Überlegungen meist die Hauptrolle spielen würden – und nicht politische Inhalte. Haller glaubt denn auch, die Listenvielfalt sei mitverantwortlich für die sinkende Wahlbeteiligung: «Wie die Sitze anhand von Restmandaten verteilt werden, ist für die Wähler nicht nachvollziehbar.» Zudem erschwere der Wildwuchs an Unterlisten das Ausfüllen der Wahlzettel.

Weit von sich weist der frühere Emmer Einwohnerrat und Luzerner Grossstradtrat den Vorwurf, er wolle kleine Parteien schwächen, die von Listenverbindungen eher profitieren. «Es gibt ja gar keine kleinen Parteien mehr. Grüne und GLP sind seit den letzten Wahlen mittelgrosse.» Erhält der 46-Jährige mit seiner Motion im Kantonsrat keine Mehrheit, will er eventuell sogar Unterschriften sammeln, um das Anliegen dereinst dem Volk zu unterbreiten.

Präsidenten von CVP und SP orten keinen Handlungsbedarf

CVP, SP, Grüne und GLP halten nichts oder nur wenig von Hallers Vorstoss, wie unsere Umfrage zeigt. «Gewisse Sympathien» geniesst Hallers Motion dagegen bei FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler, auch wenn diese betont, die Fraktion habe darüber noch nicht entschieden. Parteien gingen jedoch «oftmals kuriose Verbindungen ein, die den Wählerwillen verwässern». Klar ist für Theiler auch:

«Kleine Parteien profitieren unverhältnismässig stark von Listenverbindungen.»

CVP-Präsident Christian Ineichen bezeichnet Hallers Vorstoss als «politischen Ladenhüter. Es gibt für uns in dieser Frage nach wie vor keinen Handlungsbedarf.» Das sieht SP-Präsident David Roth gleich: «Ich sehe nicht, dass Listenverbindungen in irgendeiner Form als Problem wahrgenommen werden.» Listenverbindungen seien für die Wähler im Gegenteil die «Garantie, dass sie ihren Willen klar zum Ausdruck bringen können und ihre Stimme in keinem Fall verloren geht». Insofern seien sie ein «Garant für die politische Vielfalt».

Verschiedene Systeme bei kantonalen und nationalen Wahlen könnten Wähler verunsichern

Auch Christian Ineichen kann Kooperationen viel Gutes abgewinnen. «Sie ermöglichen es zwei oder mehr Parteien, sich zu gruppieren und geeint aufzutreten. Das ist gegenüber dem Wahlvolk ein Mittel der Transparenz.» Da die SVP traditionellerweise Mühe bekunde, politische Partner zu finden, könne er «aus ihrer Optik nachvollziehen, dass Listenverbindungen nun für alle verboten werden sollen». Zu bedenken gibt Ineichen, dass unterschiedliche Bestimmungen für kantonale und eidgenössische Wahlen, die im Kanton Luzern im gleichen Jahr stattfinden, zu einer Verunsicherung der Wähler führen würden. Ineichen verspricht denn auch:

«Die CVP wird sich nach Kräften gegen die Abschaffung von Listenverbindungen einsetzen.»

Die Grünen sind ebenfalls Verfechter des geltenden Systems. Für Co-Präsident Raoul Niederberge ermöglichen Listenverbindungen, dass auch kleine Parteien ein Gewicht bekommen. «Damit wird die Gefahr gemindert, dass ausschliesslich grosse Parteien an der Macht sind. Listenverbindungen fördern die Einbindung aller politischen Kräfte.»

GLP würde der SVP unter einer Bedingung helfen

GLP-Co-Präsident Michel Rudin lehnt Hallers Vorstoss zwar grundsätzlich ab. Würde im Kanton Luzern hingegen der «doppelte Pukelsheim» eingeführt, wären die Grünliberalen auf der Seite der SVP. Das nach einem Mathematiker benannte System verhilft kleineren Parteien zu mehr Sitzen.

Verständnis signalisieren die Parteipräsidenten für die erneute Forderung nach dem Verbot von Listenverbindungen. «Politik lebt von der Debatte. Da ist es legitim, über gleiche Themen immer wieder zu sprechen», sagt Rudin.

Für Politologe Tobias Arnold von Interface Politikstudien Luzern ist klar: «Kleinere Parteien würden mit der Abschaffung von Listenverbindungen sicher geschwächt.» Die Wahrscheinlichkeit, dass die eigene Stimme für eine kleine Partei zu einem Sitzgewinn im Parlament führt, sinke zusätzlich ohne Listenverbindungen. In einem System wie bei den Luzerner Kantonsratswahlen sei es «jedoch gerade das Ziel, gesellschaftliche Strömungen möglichst proportional abzubilden». Wolle man mit Wahlen hingegen möglichst klare Machtverhältnisse schaffen, sei ein System, das Kleinparteien schütze, negativ zu bewerten.