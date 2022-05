Unvereinbarkeit von Ämtern: Luzerner SVP will Regelung ausweiten

Kantonsrat Unvereinbarkeit von Ämtern: Luzerner SVP will Regelung auch auf ausgelagerte Kantonsbetriebe ausweiten Unverheiratete Partnerinnen und Partner können sich im Kanton Luzern theoretisch ein Kantonsratsamt und eine höhere Anstellung in der Verwaltung teilen. Nachdem die Grünen gefordert haben, die Gesetzeslücke zu schliessen, doppelt jetzt die SVP nach. Alexander von Däniken 06.05.2022, 13.08 Uhr

Ein ranghoher Kantonsangestellter und eine Kantonsrätin, nicht verheiratet, aber in langjähriger Partnerschaft, beide im Amt: Eine solche Verbindung wäre heikel, ist aber im Kanton Luzern nicht explizit verboten. Dasselbe gilt für alle Paare in eheähnlichen Verhältnissen. Die Gesetzeslücke wollen die Grünen schliessen. Eine entsprechende Motion von Hans Stutz wird voraussichtlich an der Mai-Session im Kantonsratsrat behandelt. Der Regierungsrat begrüsst den Vorstoss und hat bereits angekündigt, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten.

Gleichzeitig will die Regierung neben den sogenannten persönlichen Unvereinbarkeiten auch funktionale berücksichtigen, die sich auf eine Person beziehen. Heisst: Gemäss Kantonsverfassung dürfen Mitglieder des Kantonsrates, des Regierungsrates und des Kantonsgerichtes nur einer dieser Behörden angehören. Welche weiteren Funktionen in der Kantonsverwaltung und in den Gerichten mit der Mitgliedschaft in diesen Behörden nicht vereinbar sind, ist nicht definiert. Das soll nun mit entsprechenden Ausführungen in einem Gesetz nachgeholt werden.

Regierungsrat definieren, welche Doppelfunktionen zwischen Verwaltung und Politik möglich oder unmöglich sind. Kantonsrat Guido Huber (SVP) fordert auch eine klare Regelung für Doppelfunktionen zwischen ausgelagerten Kantonsbetrieben und Politik. Symbolbild: Nadia Schärli

Spitalkader im Kantonsrat?

Der Regierungsrat soll dabei nicht nur definieren, welche Doppelfunktionen zwischen Verwaltung und Politik möglich oder unmöglich sind, sondern auch zwischen ausgelagerten Kantonsbetrieben und Politik. Das ist die Forderung des Ebikoner SVP-Kantonsrats Guido Müller. Er schreibt in der Motion: Der Regierungsrat wird aufgefordert, mit der auszuarbeitenden Vernehmlassungsvorlage auch die Regelung für funktionelle Unvereinbarkeiten auf ausgelagerte Organisationen, wie zum Beispiel das Luzerner Kantonsspital oder die Luzerner Psychiatrie und auf Unternehmen, an denen der Kanton eine Mehrheitsbeteiligung hält, auszuweiten. Ebenfalls geregelt werden soll die funktionelle Unvereinbarkeit für Führungspersonen von Organisationen, die primär durch staatliche Beiträge finanziert werden; etwa regionale Entwicklungsträger.

Guido Müller begründet seine Motion einerseits damit, dass es der Kanton bisher versäumt habe, entsprechende gesetzliche Regelungen auszuarbeiten. Andererseits sei es wichtig, genau festzulegen, in welchen Fällen eine Person in einer ausgelagerten Organisation arbeiten und gleichzeitig als Kantonsrat amten könne. «Hier müssen entsprechende Regeln und Ausnahmen definiert werden», so Müller.