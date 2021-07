SVP reicht Vorstoss gegen die Vegi-Mensa der Uni Luzern ein

Kantonsrat Vorstoss eingereicht ‒ jetzt beschäftigt sich die Politik mit der Vegi-Mensa der Universität Luzern SVP-Kantonsrat und Landwirt Toni Graber fordert von der Regierung, dass sie die Uni in Sachen Mensa-Angebot zurückpfeift. In ihrem Klimabericht schreibt die Regierung aber selber, dass eine «Reduktion des Konsums tierischer Produkte» erforderlich sei. Dominik Weingartner 16.07.2021, 16.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Ankündigung der Universität Luzern, in ihrer Mensa künftig auf vegan-vegetarische Küche zu setzen, hat nun auch die Politik auf den Plan gerufen. Der Schötzer SVP-Kantonsrat und Landwirt Toni Graber hat ein Dringliches Postulat zum Thema eingereicht. Darin heisst es: «Der Regierungsrat wird beauftragt, auf den Entscheid der Uni Luzern und der Pädagogischen Hochschule auf fleischlose Ernährung in der Mensa Einfluss zu nehmen und diesen rückgängig zu machen.» Graber fordert, es solle wie bis anhin «eine ausgewogene und somit gesunde Ernährung mit Fleisch- und Vegi-Menus angeboten werden».

Toni Graber, SVP-Kantonsrat und Landwirt aus Schötz

Das Thema Ernährung in öffentlichen Einrichtungen war zuletzt mehrfach Thema im Kantonsrat. Darauf bezieht sich auch Toni Graber. «Der Regierungsrat hat Befürchtungen, dass vermehrt auf vegetarische Kost gesetzt werden soll, stets zurückgewiesen. Und jetzt wird plötzlich die Uni-Mensa vegetarisch», sagt er auf Anfrage. «Wenn das so durchgeht, werden bald auch die Mensen der Kantonsschulen vegetarisch sein», fürchtet Graber und fügt hinzu: «Wehret den Anfängen!» Er nimmt den Kantonsrat in die Pflicht: «Wenn das Postulat nicht für erheblich erklärt wird, bedeutet das, dass der Kantonsrat diese Strategie befürwortet. Vor allem die Bürgerlichen sind jetzt gefordert.»

Wie stark nimmt die Regierung Einfluss auf die Uni?

Nicht ganz klar ist, inwiefern der Regierungsrat überhaupt Einfluss nehmen kann auf solche Entscheidungen der Universitätsleitung. Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann hat diese Woche gegenüber unserer Zeitung bereits klargestellt, dass sich sein Departement nicht ins operative Geschäft der Universität einmische und darum auch zur Menuauswahl keine Stellung nehme. Schwerzmann ist aber auch Vorsitzender des Universitätsrats. Trotzdem wird sich der Rat kaum mit dem Menuplan auseinandergesetzt haben, da er gemäss Selbstbeschreibung das «strategische Führungs- und Aufsichtsorgan der Universität» ist.

Für Toni Graber ist dennoch klar, dass sich die Regierung zum neuen Konzept der Uni-Mensa verhalten muss. «Es besteht ein öffentliches Interesse daran, dass solche Entscheidungen in einer öffentlichen Einrichtung von der Regierung angeschaut werden und dass darauf Einfluss genommen wird», sagt er. Graber betont, er habe kein Problem mit ausgewogener Ernährung. «Sie soll ausgewogen sein, aber mit Fleisch», hält er fest. Graber ist sich sicher, dass es sowohl Studenten und Angestellte der Uni als auch der Pädagogischen Hochschule gibt, «die gerne ein Stück Fleisch essen».

Klimabericht spricht deutliche Sprache

Im Rahmen der Postulatsantwort wird die Regierung sich zur Vegi-Mensa der Uni Luzern äussern müssen. Klar ist, dass der Regierungsrat eine fleischarmere Ernährung befürwortet. Im Entwurf des Klimaberichts, der Anfang Jahr in die Vernehmlassung geschickt worden ist, heisst es zum Thema «klimaschonende Ernährung» unter anderem: «Parallel zu den Anstrengungen zur Reduktion der direkten Emissionen der Tierhaltung durch eine Reduktion der Tierbestände ist auch eine (gesundheitlich wünschbare) Reduktion des Konsums tierischer Produkte erforderlich, damit die Emissionen nicht einfach in andere Regionen verlagert werden.»