Kantonsrat Weniger Geld für Fleischwerbung: Luzerner Regierung setzt auf den Bund Die Grüne Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch will mehr Geld zur Absatzförderung von klima- und umweltverträglichen Landwirtschaftsprodukten. Das werde der Bund wohl tun, glaubt die Luzerner Regierung – und lehnt eine Motion von Bärtsch ab. Lukas Nussbaumer 09.12.2021, 05.00 Uhr

Statt Jahr für Jahr mehr als fünf Millionen Franken in die Absatzförderung von Schweizer Fleisch zu stecken, soll der Bund seine Mittel besser in die Ankurbelung des Konsums von klima- und umweltverträglichen Landwirtschaftsprodukten stecken. Das möchte die Grüne Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch mit einer Kantonsinitiative, die Luzern in Bundesbern einreichen soll, erreichen.