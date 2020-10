Kantonsrat will mit mehr Prävention gegen Littering in der Landwirtschaft vorgehen Die Luzerner Parlamentarier sind sich einig: Littering ist für die Landwirtschaft eine grosse Belastung. Der Kantonsrat hat daher zwei Postulate zum Thema überwiesen. Roseline Troxler 27.10.2020, 15.49 Uhr

«Kein Alu im Heu». Das forderte CVP-Kantonsrat Roger Zurbriggen (Neuenkirch) in einer Motion. 46 Parlamentarier, also mehr als ein Drittel, hatten das Postulat mitunterzeichnet. Mit dem Vorstoss wollte der Geologe Roger Zurbriggen erreichen, dass das Wegwerfen von Gegenstände in Weide und Wiese «gesetzlich nicht mehr als Littering mit einer nichtigen Ordnungsbusse gebüsst wird». Eine Busse von 40 Franken schmerze niemanden und erzeuge keine Abschreckung. «Neu soll eine solche Missetat als vorsätzliche Gefährdung des Tierwohls geahndet werden und entsprechend der Tierschutzverordnung oder einer geeigneteren gesetzlichen Grundlage bestraft werden», so Zurbriggen.

Änderung der Motion in ein Postulat

Die Luzerner Regierung beantragte dem Kantonsrat die Ablehnung der Motion. Da in der Praxis zum Zeitpunkt des Todes eines Tieres Hinweise über die Täterschaft meist fehlen würden, sei eine ergänzende Bestimmung im Tierschutzgesetz nötig, «welche bereits die Gefährdung von Tieren durch das Kontaminieren ihres Futters mit gefährlichen Gegenständen durch Drittpersonen sanktioniert». Damit könnten zumindest ertappte Täter in flagranti angemessen bestraft werden. Dafür sei aber eine Anpassung auf nationaler Ebene nötig.

Da der Vorstösser die beschränkten Möglichkeiten der Luzerner Regierung einsah, stellte er am Dienstagnachmittag den Antrag, das Thema als Postulat statt als Motion zu überweisen. Dieses Vorgehen begrüsste auch die Regierung und beantragte die Erheblicherklärung des Postulats. SVP-Regierungsrat Paul Winiker betonte vor der Abstimmung:

«Littering ist nicht nur unanständig, sondern auch eine Tierquälerei. Da sind wir uns alle einig.»

Doch jemanden in flagranti zu erwischen, sei etwas vom Schwierigsten. Die Luzerner Kantonsräte folgten dem Antrag und überwiesen das Postulat einstimmig.

Kanton muss Konzept für Präventionskampagne erarbeiten

Das Thema Littering in der Landwirtschaft ist auch Angela Lüthold (SVP, Nottwil) ein Dorn im Auge. Sie verlangte in einem Postulat ein Konzept zur Lancierung einer kantonalen Präventionskampagne gegen Abfallsünder. «Littering kann nicht nur Aufgabe der Gemeinden sein, auch der Kanton muss sich darum kümmern. Das Problem hat sich verschärft, obwohl Sünder seit 2009 in Ordnungsbussenverfahren sanktioniert werden können», sagte Lüthold im Parlament.

Die Regierung beantragte eine teilweise Überweisung, da Gemeinden, Schulen und Abfallentsorger bereits diverse Massnahmen unternommen hätten. Die Regierung stellte sich daher gegen eine kantonale Kampagne, sondern sah für den Kanton «eine geeignete Rolle in der Vernetzung» aller Akteure. FDP-Regierungsrat Fabian Peter sagte in seinem Schlussvotum:

«Wir wollen keine Doppelspurigkeiten aufbauen, sondern die bestehenden Akteure an einen Tisch holen.»

Es brauche einen bunten Strauss an Massnahmen, etwa ein Depotsystem, höhere Bussen zur Abschreckung, Kampagnen oder weniger Verpackungsmaterial. Der Kanton sehe sich dabei allerdings nicht im Lead. Daher beantragte die Regierung eine teilweise Überweisung des Postulats. Die Mehrheit des Kantonsrats sah dies anders. Das Postulat zur Lancierung einer Präventionskampagne wurde mit 61 zu 41 Stimmen erheblich erklärt. Für die volle Überweisung stimmten vor allem Mitglieder der CVP, SVP und der Grünen.