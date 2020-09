Kantonsrat will Strasse von Schüpfheim nach Sörenberg sanieren Die Kantonsstrasse nach Sörenberg befindet sich in einem schlechten Zustand. Nun setzt der Kantonsrat ein Zeichen für eine Sanierung. Nötig ist jedoch auch noch der Segen des Volkes. 07.09.2020, 17.09 Uhr

(nus) Die Strasse durch die Lammschlucht sei die «Lebensader von Sörenberg». Sabine Wermelinger muss es wissen – sie wohnt in Flühli und war bis Ende August Gemeindepräsidentin der flächenmässig grössten Luzerner Gemeinde und vertritt ihre Gemeinde im Kantonsparlament. Sie warb am Montagnachmittag denn auch für ein Ja zur Sanierung der 1916 in Betrieb genommenen und 1956 ausgebauten Kantonsstrasse nach Sörenberg. Auch die Sprecher der fünf weiteren Fraktionen stellten sich hinter das Projekt.