Interview Luzerner Kantonsratspräsident Josef Wyss erklärt, wie das Parlament in der Coronakrise um Informationen kämpfen musste In der Coronakrise vertritt Josef Wyss als Präsident den Kantonsrat gegenüber der Regierung. Er blickt auf turbulente Wochen zurück. Dominik Weingartner 06.06.2020, 05.00 Uhr

Die Rolle des Luzerner Kantonsrates hat in der Coronakrise zu reden gegeben. Nach der März-Session wollte die Geschäftsleitung des Parlaments auch die Mai-Session absagen. Die Linken setzten diese dann aber durch, über Corona wurde dann sehr zum Ärger der Opposition doch nicht gesprochen. Zudem beklagten die Nicht-Regierungsparteien den mangelnden Informationsfluss von Seiten der Regierung bezüglich der Krisenmassnahmen.

Josef ist seit Juni 2019 Präsident des Kantonsrates. Seine Amtszeit endet bald. Im Interview nimmt der 51-jährige CVP-Politiker Stellung zur Rolle des Parlaments in Zeiten von Corona und sagt, wie das Virus sein Amtsjahr geprägt hat.

Josef Wyss im Ritterschen Palast, dem Regierungsgebäude des Kantons Luzern. Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 3. Juni 2020)

Wie hat das Coronavirus Ihr Jahr als Kantonsratspräsident geprägt?

Josef Wyss: Stark. Die ersten achteinhalb Monate waren ein normales Präsidialjahr. Das änderte sich aber abrupt. Am 6. März nahm ich am letzten repräsentativen Anlass teil. Das ist ja ein wichtiger Teil der Arbeit des Kantonsratspräsidenten. Einerseits die Leitung des Parlaments, andererseits aber auch die Repräsentation gegenüber der Bevölkerung. Das ist dann komplett weggefallen, was sehr schade ist.

Wie viele Termine pro Woche hatten Sie vor der Krise?

Durchschnittlich fünf bis sechs Veranstaltungen. Alleine im März mussten wir gegen 30 Veranstaltungen absagen. Der einzige Anlass, der jetzt noch stattfindet, ist die Gedenkfeier in Sempach. Das wird aber in einem kleinen Rahmen sein.

Reut Sie das?

Ein bisschen schon, denn ich habe das sehr gerne gemacht. Man kann Wertschätzung übermitteln, das ist eine wunderbare Aufgabe. Und man kommt mit den Leuten in Kontakt.

Wie ist die Wahrnehmung der Politik in der Bevölkerung?

Obwohl immer viel Kritik an der Politik geübt wird, stösst sie auch auf viel Wohlwollen. Dass nicht immer alle mit allem einverstanden sind, liegt in der Natur der Sache. Die einen wollen weniger Engagement vom Staat, weniger Regulierung, die anderen wollen die Politik stärker spüren. Wenn alle Seiten ein bisschen unzufrieden sind, sind wir vielleicht gar nicht so schlecht unterwegs.

Es gibt Stimmen, die sagen, der Lockdown sei völlig übertrieben gewesen. Was entgegnen Sie diesen Stimmen als höchster Luzerner?

Dafür habe ich kein Verständnis. Sicher, man muss Bilanz ziehen und benennen, welche Massnahmen sinnvoll waren und welche nicht. Man weiss heute, dass Social Distancing sehr viel gebracht hat. Vielleicht hätte man die Schulen nicht schliessen müssen. Auch das Notspital in Nottwil musste nie in Betrieb genommen werden. Aber zum Zeitpunkt, als wir die schrecklichen Bilder aus Italien gesehen haben, waren alle Massnahmen richtig. Seien wir froh, haben wir das Notspital nicht gebraucht. Im Nachhinein zu sagen, die Massnahmen seien unnötig gewesen, ist viel zu einfach. Wichtig ist, dass wir jetzt die richtigen Lehren für die Zukunft ziehen.

Josef Wyss im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mussten Sie während der Coronakrise zwischen Parlament und Regierung vermitteln?

Ja, das war schon ein bisschen so. Ein paar Tage vor dem Lockdown gingen wir davon aus, dass wir die März-Session durchführen können. Dann ging alles sehr schnell und sie musste abgesagt werden. Dass ein Parlament nicht tagen kann, gab es noch nie. Sogar in Kriegszeiten war das möglich. Der Kantonsrat hat einen Verfassungsauftrag und führt die Oberaufsicht über die Regierung. Hier entstand für kurze Zeit ein Vakuum. Man muss aber auch betonen, dass sehr viel vom Bund gesteuert wurde, der Föderalismus wurde eine Zeit lang ausgeschaltet.

Was war die Rolle des Parlaments?

Es ging um zusätzliche kantonale Massnahmen. In diesem Punkt musste das Parlament seine Rolle zuerst finden. Die Geschäftsleitung des Kantonsrates hat mit der Regierung das Gespräch gesucht. Gleichzeitig haben wir versucht, die Kommissionsarbeit aufzugleisen. Es brauchte eine gewisse Zeit, um die richtigen Formen zu finden. Macht man Skype-Besprechungen oder trifft man sich? Wir mussten die Plattformen für eine solche Situation neu entwickeln.

Wurde das Parlament von der Regierung ernst genommen?

Wir mussten uns schon wehren. Das Parlament brauchte Informationen. Das hat die Regierung dann auch eingesehen und Hand geboten. Nach der ersten akuten Phase im März hat sie über die Kommissionen informiert. Wir haben wöchentlich Updates erhalten. Dieses Vorgehen war im Vorfeld aber nicht institutionalisiert, sondern ist aus der Situation heraus entstanden.

Es gab Kritik, dass die Kommunikation in einzelnen Kommissionen schlechter war als in anderen.

Aus dem Gesundheitsdepartement kamen sehr gute Feedbacks. Das Departement war notgedrungen sehr schnell im Krisenmodus und sehr aktiv. Dadurch war es auch besser aufgestellt bezüglich Kommunikation. Dann gab es andere Departemente, bei denen man eine offensivere Kommunikation erwartet hätte. Das haben wir dann zurückgemeldet und es gab auch Verbesserungen.

Gibt es jetzt Pläne, den Politbetrieb gezielt auf Krisen vorzubereiten?

Aus einer Krise muss man Lehren ziehen. Es braucht auf Seiten des Parlaments Ansprechpartner für die Regierung, die diese in so einer Krise begleiten. Denkbar wäre etwa, dass die Geschäftsleitung des Kantonsrates, in der alle Fraktionschefs sind sowie das Präsidium, eine solche Funktion übernimmt. Dieses Gremium könnte in Krisenzeiten die Interessen des Parlaments gegenüber der Regierung wahren und als Oberaufsicht fungieren.

Wie würde eine solche Interessenvertretung konkret aussehen?

Das Gremium könnte etwa den Regierungsrat beim Erlass von Notrecht-Massnahmen beraten und diese allenfalls absegnen. Wobei man auch sagen muss: Hätten wir jetzt ein solches Gremium gehabt, wären die Entscheidungen kaum anders ausgefallen. Aber es kann Situationen geben, in denen die Entscheidungen nicht so klar sind. Dann hätte ein solches Gremium eine viel bedeutendere Rolle.

Sie haben die Absage der Mai-Session mitgetragen. Würden Sie das heute wieder tun?

Wir hatten im Mai keine wirklich dringenden Geschäfte. Die Vorstösse zu Corona kamen sehr kurzfristig rein und man hatte noch gar nicht die notwendigen Erkenntnisse, um darüber seriös entscheiden zu können. Andererseits haben wir als Parlament einen Verfassungsauftrag und müssen Geschäfte zeitnah behandeln. Darum habe ich auch gewisses Verständnis für die Linken, die auf die Durchführung der Mai-Session gepocht haben. Wir konnten an diesem einen Sessionstag dann auch einiges abarbeiten. Dennoch wäre die Verschiebung vertretbar gewesen.

Von Politikern aller Couleur war immer wieder zu hören, wir befänden uns in der grössten Krise seit Jahrzehnten. Gleichzeitig wollte der Kantonsrat an der Mai-Session nicht über diese Krise sprechen. Ist das nicht ein Widerspruch?

Die Krise ist akut, aber um seriöse Entscheidungen treffen zu können, war der Mai zu früh. Erstens war die Datenbasis nicht vorhanden, zweitens war noch viel vom Bund gesteuert, sodass wir gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, gross einzugreifen. Für die Sondersession Corona von Ende Juni sind wir besser aufgestellt. So hat auch die Regierung genügend Zeit, um die Vorstösse zu beantworten.

Die Juni-Session findet wieder in der Messe Luzern statt. Wie haben Sie den Ratsalltag dort wahrgenommen?

Erstaunlich positiv. Das zentrale Rednerpult war super. Die Voten waren überlegter, mit weniger Emotionen. Jeder, der reden wollte, musste zunächst nach vorne laufen und konnte ein paar Mal tief durchatmen. Das hat zu einer Versachlichung der Diskussionen geführt. Gefehlt hat die Nähe, das informelle Gespräch. Normalerweise läuft in diesem Bereich viel ab, man versucht noch Mehrheiten für Vorstösse zu organisieren in anderen Fraktionen, das fiel im Mai aus.

Die Mehrheitsbeschaffung ist in Zeiten von Corona schwieriger?

Definitiv. Dafür war es viel ruhiger als im Kantonsratssaal, das war angenehm.

Aber Sie würden schon gerne zurückkehren?

Ja sicher. Ich hätte auch gerne mein Präsidialjahr im Kantonsratssaal abgeschlossen. Aber das geht jetzt halt nicht.

Bald sind Sie wieder einfacher Kantonsrat. Was ändert sich für Sie?

Als Kantonsratspräsident musste ich mich politisch zurückhalten. Es gibt ein paar Anliegen, die sich aufgestaut haben und die ich als «normaler» Kantonsrat wieder in Angriff nehmen kann. Auf das freue ich mich. Gleichzeitig verspüre ich eine gewisse Wehmut. Mir hat es gefallen, den Ratsbetrieb zu leiten.

Gab es Situationen, in denen Sie sich als Präsident gerne in die Debatte eingeschaltet hätten?

Das hat es schon manchmal gegeben. Aber als Kantonsratspräsident vertrete ich nicht die CVP, sondern das Parlament. Es ist wichtig, dass sich dessen der Präsident bewusst ist.

Sie haben vergangenen Herbst für den Nationalrat kandidiert. Bleibt der Sprung nach Bern ihr Ziel?

Bei den nächsten nationalen Wahlen bin ich 55. Da muss man sich gut überlegen, ob man das noch einmal probiert. Für einen Neustart in Bern ist man da altersmässig an der oberen Grenze. Ich will es nicht ganz ausschliessen, aber ich muss mir das noch gut überlegen.

Ist der Regierungsrat ein Thema?

Das steht momentan nicht zur Diskussion, da wir keine Vakanz haben, und somit mache ich mir zurzeit auch keine Gedanken darüber. Wir haben in unserer Fraktion und unserer Partei viele gute Leute, die fähig sind, ein solches Amt zu übernehmen.