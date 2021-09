Kantonsschule Reussbühl Förderprogramm startet mit 37 Schülern ins dritte Jahr Das Förderprogramm der Kantonsschule Reussbühl für begabte, aber sozial benachteiligte Jugendliche geht ins dritte Jahr. Die Erfolgsquote liegt derzeit bei 94 Prozent. 13.09.2021, 09.00 Uhr

Coaching-Unterricht in Fördergruppen im Rahmen von «Chance KSR». Bild: PD

Seit der Gründung 2019 ist das Förderprogramm «Chance KSR» der Kantonsschule Reussbühl von ursprünglich 24 auf aktuell 37 Schülerinnen und Schüler gewachsen, diesen September starten vier Erstklässler des Langzeitgymnasiums und sieben Drittklässler des Kurzzeitgymnasiums neu in das Programm, heisst es in einer Mitteilung.

Mit dem Förderprogramm wird Jugendlichen, die schulisch begabt, aber sozial benachteiligt sind, aktiv geholfen, den Übertritt an die Kantonsschule zu bewältigen. Sie erhalten Unterstützung, um mit den Anforderungen des gymnasialen Unterrichts langfristig Schritt halten zu können und die Matura zu bestehen. Dies wird durch individuelles Coaching durch eine erfahrene Lehrperson erreicht. Daneben besuchen die Schülerinnen und Schüler einen Förderkurs in Deutsch und Mathematik, zweimal wöchentlich erhalten sie betreute Lernlektionen und bei Bedarf Nachhilfe von Maturanden. In den beiden Maturajahren absolvieren sie zudem das «Tutorium Maturaarbeit».

Im Juli 2021 haben 32 von 34 Förderprogramm-Lernenden ein genügendes Jahreszeugnis erhalten und wurden in das nächste Schuljahr promoviert. Das ist eine Erfolgsquote von 94 Prozent, heisst es in der Mitteilung weiter. 25 dieser Schülerinnen und Schüler verbleiben im Förderprogramm, sieben verlassen es zum Teil wegen eines Austauschjahres, teilweise weil sie keine besondere Unterstützung mehr nötig haben.

Bis im Juli 2023 sei die Finanzierung des Förderprogramms durch die UBS Optimus Foundation noch sichergestellt. Für die Zeit danach ist die Projektleitung auf der Suche nach neuen Gönnern. (fmü)